Ολυμπιακός: «Όταν το βλέπεις, ακόμη κι όταν όλοι άλλοι δεν σε υπολογίζουν»

H KAE Oλυμπιακός είπε την καθιερωμένη καλημέρα στον κόσμο του μετά την νίκη επί της Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος της Μακάμπι, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει τη χαρά του με ανάρτηση του στο twitter. Mια σπουδαία ανατροπή για τους Πειραιώτες που έδειξαν χαρακτήρα.

Την Παρασκευή το πρωί, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ πιστή στις παραδόσεις της, δημοσίευσε την καθιερωμένη καλημέρα με ένα video από τους πανηγυρισμούς μετά το διπλό. «Όταν το βλέπεις, ακόμη κι όταν όλοι άλλοι δεν σε υπολογίζουν», έγραψε.