Ολυμπιακός: «Όταν το βλέπεις, ακόμη κι όταν όλοι άλλοι δεν σε υπολογίζουν»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος της Μακάμπι, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει τη χαρά του με ανάρτηση του στο twitter. Mια σπουδαία ανατροπή για τους Πειραιώτες που έδειξαν χαρακτήρα.
Την Παρασκευή το πρωί, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ πιστή στις παραδόσεις της, δημοσίευσε την καθιερωμένη καλημέρα με ένα video από τους πανηγυρισμούς μετά το διπλό. «Όταν το βλέπεις, ακόμη κι όταν όλοι άλλοι δεν σε υπολογίζουν», έγραψε.
Kalimera! 🌅☕️😊— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 17, 2025
MOOD 😎
When you see it - even when everyone else counts you out… 👀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/HeHUITspTg
