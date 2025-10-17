Φουρνιέ: «Θα σας δω όλους την Κυριακή»

O Eβάν Φουρνιέ ανυπομονεί για το ματς της Κυριακής (13:00) κόντρα στον Πανιώνιο και το έδειξε με ανάρτηση του.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος της Μακάμπι, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει τη χαρά του με ανάρτηση του στο twitter.

O Γάλλος σταρ αναμένεται πίσω στη δράση την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο (19/10, 13:00) στο ΣΕΦ και δεν ακολούθησε την αποστολή για το ματς της Euroleague.

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τον Πανιώνιο (13:00) και ο Φουρνιέ έγραψε στα social media. «Θα σας δω όλους την Κυριακή», έγραψε και το συνόδευσε με φωτογραφία του Τάισον Γουόρντ.