Φουρνιέ: «Θα σας δω όλους την Κυριακή»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος της Μακάμπι, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει τη χαρά του με ανάρτηση του στο twitter.
O Γάλλος σταρ αναμένεται πίσω στη δράση την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο (19/10, 13:00) στο ΣΕΦ και δεν ακολούθησε την αποστολή για το ματς της Euroleague. Φαίνεται πάντως πως δεν κρατιέται για το ματς της Κυριακής.
Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τον Πανιώνιο (13:00) και ο Φουρνιέ έγραψε στα social media. «Θα σας δω όλους την Κυριακή», έγραψε και το συνόδευσε με φωτογραφία του Τάισον Γουόρντ.
See yall on Sunday😘😘😘😘 pic.twitter.com/zL2B5KKtE5— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 16, 2025
