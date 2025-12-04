Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το Ολυμπιακός - Φενέρ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Πλούσιο είναι σήμερα (4/12) το αθλητικό πρόγραμμα μεταδόσεων, με έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Εν αρχή, έχουμε την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναιτωλικό (17:00, Cosmote Sport 1).

Νωρίτερα (14:00) βέβαια οι Galacticos θα σχολιάσουν τα όσα συνέβησαν στη χθεσινή ημέρα με τα ματς Κυπέλλου και φυσικά το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ (1-1). Αμέσως μετά ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet, όπου θα έχουμε το ρεπορτάζ πριν τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται στις 21:15 στο ΣΕΦ την πρωταθλήτρια Ευρώπης, θέλοντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Το ματς σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.

Ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει και στο EuroCup, όπου ο Άρης φιλοξενεί την Κλουζ (20:00, Novasports 4), ενώ πέραν από τις υπόλοιπες μάχες στη Euroleague, ξεχωρίζει και το ντέρμπι για το Coppa Italia, μεταξύ Λάτσιο και Μίλαν (22:00, Novasports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας