Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Φενέρ, οι Galacticos και το Gazz Floor
Πλούσιο είναι σήμερα (4/12) το αθλητικό πρόγραμμα μεταδόσεων, με έντονο το ελληνικό στοιχείο.
Εν αρχή, έχουμε την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναιτωλικό (17:00, Cosmote Sport 1).
Νωρίτερα (14:00) βέβαια οι Galacticos θα σχολιάσουν τα όσα συνέβησαν στη χθεσινή ημέρα με τα ματς Κυπέλλου και φυσικά το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ (1-1). Αμέσως μετά ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet, όπου θα έχουμε το ρεπορτάζ πριν τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.
Οι Πειραιώτες υποδέχονται στις 21:15 στο ΣΕΦ την πρωταθλήτρια Ευρώπης, θέλοντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Το ματς σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.
Ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει και στο EuroCup, όπου ο Άρης φιλοξενεί την Κλουζ (20:00, Novasports 4), ενώ πέραν από τις υπόλοιπες μάχες στη Euroleague, ξεχωρίζει και το ντέρμπι για το Coppa Italia, μεταξύ Λάτσιο και Μίλαν (22:00, Novasports 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Gazz Floor (16:15, Gazzetta Youtube)
- Ηρακλής - Παναιτωλικός (17:00, Cosmote Sport 1)
- Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης (19:15, Novasports 5)
- Άρης - Κλουζ (20:00, Novasports 4)
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ (20:00, Novasports 6)
- Μονακό - Παρί (20:30, Novasports 2)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν (21:05, Novasports Start)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15, Novasports Prime)
- Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου (21:45, Novasports 5)
- Λάτσιο - Μίλαν (22:00, Novasports 1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουέστ Χαμ (22:00, Novasports Premier League)
