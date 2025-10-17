Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat ρίχνει αναλυτική ματιά στα πεπραγμένα του Τάισον Γουόρντ, που έγινε δημιουργός για τον Ολυμπιακό ένεκα των απουσιών στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια με Ντουμπάι, Παναθηναϊκό, Εφές και Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε μία τετράδα πολύ δύσκολων και απαιτητικών αγώνων, με απουσίες που τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Ωστόσο στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά παίκτες με προσωπικότητα. Ο Τάισον Γουόρντ μπορεί να μην είχε τη λάμψη του Τι Τζέι Σορτς στην Παρί, αλλά στους «ερυθρολεύκους» απέδειξε πως έχει στόφα μεγάλου παίκτη.

Δίνοντας πράγματα στο παρκέ τα οποία ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη αυτό το διάστημα. Για την ακρίβεια, δίνοντας πράγματα πέραν από αυτά που βλέπαμε στην Παρί και τράβηξαν πάνω του τα «ερυθρόλευκα» βλέμματα.

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τον βασικό του δημιουργό και τον σταρ που παίρνει όλες τις μπάλες στα κρίσιμα, σε αυτήν την τετράδα αγώνων με Ντουμπάι, Παναθηναϊκό, Εφές και Μακάμπι. Κάποιος έπρεπε να αναλάβει τον ρόλο του δημιουργού και μαζί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, βγήκε μπροστά στο κομμάτι της δημιουργίας.

Ο Γουόρντ έσπασε σε διάστημα δύο ημερών το προσωπικό του ρεκόρ στις ασίστ. Απέναντι στην Εφές μέτρησε 7, για να κάνει… ρελάνς στο Βελιγράδι και να δώσει 8, αποτελώντας βασικό πόλο δημιουργίας των Πειραιωτών.

Στα τέσσερα αυτά παιχνίδια, ο νεοφερμένος φόργουορντ του Ολυμπιακού μέτρησε 16.6% USG%, αυξάνοντας τον όγκο των αποφάσεων στο παρκέ. Αλλά με τις ασίστ του, έδωσε στον Ολυμπιακό διψήφιο αριθμό πόντων. Με απολογισμό, μάλιστα, μόλις τριών λαθών, ενώ απέναντι σε Εφές και Παναθηναϊκό έπαιξε για περισσότερα από 30 λεπτά!

Οι πόντοι από ασίστ του Γουόρντ στα τελευταία τρία παιχνίδια

Ντουμπάι - 13 points off assists

Παναθηναϊκός - 10 points off assists

Εφές - 14 points off assists

Μακάμπι - 18 points off assists

Προφανώς δεν είναι το μοναδικό που κάνει στο παρκέ. Απλώς ο two way χαρακτήρας του και η κίνηση που έχει μακριά από την μπάλα, ήταν δεδομένα που είχαμε για τον Τάισον Γουόρντ από το καλοκαίρι. Ειδικότερα στον Ολυμπιακό της motion επίθεσης και της αέναης κίνησης μακριά από την μπάλα.

Βάζοντας βέβαια στην εξίσωση την αθλητικότητα και την ικανότητά του να μαρκάρει από το “2” έως το “4”. Το είδαμε και στην πράξη στο ντέρμπι, όταν έπεσε πάνω στο μαρκάρισμα του Κώστα Σλούκα και φυσικά το παρατηρούμε σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού.

🔴💥 𝝢𝝖𝝞𝝞𝝞𝝞𝝞𝝞, 𝝖𝝥𝝞𝝨𝝩𝝚𝝪𝝩𝝜 𝝖𝝢𝝖𝝩𝝦𝝤𝝥𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝪 𝝖𝝥𝝤 𝝩𝝤 -𝟭𝟯 𝝟𝝤𝝢𝝩𝝦𝝖 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝡𝝖𝝟𝝖𝝡𝝥𝝞 𝝩𝝚𝝠 𝝖𝝗𝝞𝝗 𝝥𝝤𝝪 𝝫𝝚𝝪𝝘𝝚𝝞 𝝡𝝚 𝝩𝝦𝝚𝝠𝝤 «𝝙𝝞𝝥𝝠𝝤» 𝝖𝝥𝝤 𝝩𝝤 𝝗𝝚𝝠𝝞𝝘𝝦𝝖𝝙𝝞.



👏 Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13… pic.twitter.com/YLPIt0Tk8N October 16, 2025

Στα τέσσερα αυτά παιχνίδια που αναφέραμε, ο Γουόρντ έχει γράψει 84.15 defensive rating, μαρτυρώντας φυσικά τα όσα βλέπουμε με γυμνό μάτι. Είναι πολύ καλός στην προσωπική άμυνα, βγαίνει εκπληκτικά στο close out, με τα μεγάλα του χέρια για να κρύψει γωνίες πάσας και γεμίζει το παρκέ.

Συνεχίζοντας στα συγκεκριμένα τέσσερα παιχνίδια, οι αντίπαλοι του Γουόρντ που εκτελούν με εκείνον ως primary defender, μετρούν 14/35 εντός παιδιάς!

Τα pick n’ roll του Τάισον Γουόρντ που πηγαίνει… αριστερά

Επανερχόμαστε στο κομμάτι της επίθεσης. Όπως είναι λογικο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει να δώσει στους παίκτες του το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το πλεονέκτημά τους. Ο Γουόρντ φάνηκε ότι βλέπει γήπεδο, πηγαίνοντας τόσο για εκτέλεση, όσο και για δημιουργία μετά το pick n’ roll.

Φυσικά, παίρνοντας τον αριστερό διάδρομο τις περισσότερες φορές (13 έναντι 6), εκεί που νιώθει δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια, στο δυνατό του χέρι. Με 2.3 εκτελέσεις μέσα από το pick n’ roll να προέρχονται από τα δικά του χέρια, δημιουργώντας και για τον εαυτό του.

Ενώ συνεχίζει να σουτάρει με πολύ καλά νούμερα την μπάλα από μακριά. Κάτι που ήταν λογικό να συμβεί για δύο λόγους, σε σχέση με το περσινό του ποσοστό. Φυσικά δε σημαίνει πως δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μέρες αστοχίας, αλλά πρώτον, έχει πολύ μικρότερο volume στα σουτ σε σχέση με την Παρί και δεύτερον, ο Ολυμπιακός δημιουργεί πολύ καλύτερα σουτ για εκείνον.

Οι εκτελέσεις του Γουόρντ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια

Catch n’ shoot: 3.8 πόντοι/3 κατοχές

Pick n’ roll (χειριστής): 1.5 πόντοι/2.3 κατοχές

Επιθετικό ριμπάουντ: 0.5 πόντοι/0.5 κατοχές