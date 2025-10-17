Ο Οφέρ Γιανάι φαίνεται πως... απόλαυσε τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μακάμπι, με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ να κάνει μια ανάρτηση στα ελληνικά ύστερα από την ήττα της συμπολίτισσας.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίνεται πως δεν... αγαπιέται με την Μακάμπι, όπως φάνηκε και από το ποστάρισμα του ιδιοκτήτη της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη μετά το τέλος του αγώνα Μακάμπι - Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα ο Οφέρ Γιανάι, μετά το τέλος της αναμέτρησης, έκανε ανάρτηση στα... ελληνικά στο «X», δείχνοντας πως χάρηκε με την ήττα της συμπολίτισσας Μακάμπι Τελ ΑΒίβ.

«Καλησπέρα» ήταν το ποστ του Οφέρ Γιανάι.

Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της Χάποελ: