Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πανηγύρισε με την ψυχή του τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι μέσα στο Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός απέδρασε από το Βελιγράδι μ' ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ έχοντας επιστρέψει από το -13 πραγματοποιώντας τεράστια ανατροπή.

Εκείνος που το πανηγύρισε και το χάρηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος έσφιξε τις γροθιές του στους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου.

Δείτε το σχετικό βίντεο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.