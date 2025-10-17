Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: Οι σφιγμένες γροθιές στους οπαδούς του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός απέδρασε από το Βελιγράδι μ' ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ έχοντας επιστρέψει από το -13 πραγματοποιώντας τεράστια ανατροπή.
Εκείνος που το πανηγύρισε και το χάρηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος έσφιξε τις γροθιές του στους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου.
Δείτε το σχετικό βίντεο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
