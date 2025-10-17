Ολυμπιακός, Φουρνιέ: Η ανάρτηση του Γάλλου μετά την ανατροπή στο Βελιγράδι
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και έκανε μια τρομερή ανατροπή στο Βελιγράδι απέναντι στην Μακάμπι, με τον Εβάν Φουρνιέ να «τρελαίνεται» μετά το εν λόγω παιχνίδι και το κατόρθωμα των συμπαικτών του.
Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναμένεται πίσω στη δράση την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο (19/10, 13:00) στο ΣΕΦ, παρακολουθούσε το παιχνίδι από την Αθήνα και αμέσως μόλις έληξε, «χτύπησε» μέσα από το «X».
«Ναι γαμώτο» ήταν τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ μετά το τέλος του αγώνα.
Το ποστο του Εβάν Φουρνιέ:
FUCKKKKK YEAHHHHH!!!!!!!!— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 16, 2025
