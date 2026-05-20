Ολυμπιακός για Σκάρι: «Άφησε το στίγμα του στο άθλημα»

O Oλυμπιακός αποχαιρέτησε τον Κάρεϊ Σκάρι που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών.

Ο Κάρεϊ Σκάρι πέθανε σε ηλικία 63 ετών σκορπώντας θλίψη στον χώρο του μπάσκετ, ενώ ήταν ο πρώτος ξένος που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έστειλα τα συλληπητήρια στην οικογένεια του παίκτη, αναφέροντας πως ο Σκάρι άφησε στο στίγμα του στο άθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Κάρεϊ Σκάρι, ενός αθλητή που άφησε το στίγμα του στο άθλημα. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του»