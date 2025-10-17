Ο Ολυμπιακός έκανε ένα απίθανο 4-18 επιμέρους σκορ στα τελευταία 4'50'' του παιχνιδιού με τη Μακάμπι, για να φύγει νικητής από το Βελιγράδι στην 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ο'Σέι Μπρίσετ ευστοχεί σε ένα δίποντο, 4'50'' πριν το φινάλε και βάζει τη Μακάμπι σε θέση οδηγού, με προβάδισμα 90-77. Όλα για τον Ολυμπιακό έμοιαζαν δύσκολα, αφού είχε στην πλάτη του να κουβαλήσει την κούραση των συνεχόμενων ματς με τόσες απουσίες (Γουόκαπ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Έβανς).

Για να φύγει νικητής έπρεπε να τα κάνει όλα τέλεια, κάτι που τελικά πέτυχε με αυτό το επιμέρους 4-18.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ άντεξε με 4 φάουλ και κυνήγησε όλα τα επιθετικά ριμπάουντ, με τους συμπαίκτες του να τον τροφοδοτούν. Οι Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ πήραν όλες τις σωστές αποφάσεις, μοιράζοντας τη μία ασίστ μετά την άλλη.

Και φυσικά ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο ήρωας στο φινάλε, με πέντε διαδοχικούς πόντους. Τις τρεις βολές που κέρδισε και το καλάθι, μετά τη δημιουργία του Ντόρσεϊ. Το 90-77 μετατράπηκε αρχικά 94-90 και εκεί ήρθαν οι πέντε πόντοι του Βεζένκοβ, μαζί με το άστοχο σουτ του Λόνι Γουόκερ στο φινάλε, για να δώσουν τη νίκη στον Ολυμπιακό.