Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ ξέσπασαν, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον μετά την τρομερή ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι!

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία τεράστια ανατροπή από το -13 απέναντι στη Μακάμπι για να φύγει νικητής με 95-94 απ' το Βελιγράδι, στην 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Έχοντας στην πρώτη γραμμή τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αμφότεροι έκαναν εκπληκτικά πράγματα, με τον Σέρβο σέντερ να παλεύει τελειώνει όλες τις φάσεις, σαλπίζοντας την ανατροπή από το -13.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να κάνει τη δουλειά στο τέλος, σκοράροντας τους πέντε πόντους της ανατροπής, με τους δύο από αυτούς να είναι το νικητήριο καλάθι. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν, πανηγυρίζοντας έντοντα τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, μόλις βγήκε και η τελευταία άμυνα στον Λόνι Γουόκερ, που αστόχησε στο σουτ της νίκης για τη Μακάμπι.

Σε μία συγκλονιστική στιγμή, που δείχνει πόσο το ήθελε ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνέχισε να παλεύει παρά τις απουσίες του σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο.