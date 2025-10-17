Μακάμπι - Ολυμπιακός: Η αγκαλιά των Βεζένκοβ - Μιλουτίνοφ μετά την τεράστια ανατροπή
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία τεράστια ανατροπή από το -13 απέναντι στη Μακάμπι για να φύγει νικητής με 95-94 απ' το Βελιγράδι, στην 5η αγωνιστική της EuroLeague.
Έχοντας στην πρώτη γραμμή τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αμφότεροι έκαναν εκπληκτικά πράγματα, με τον Σέρβο σέντερ να παλεύει τελειώνει όλες τις φάσεις, σαλπίζοντας την ανατροπή από το -13.
- Μακάμπι - Ολυμπιακός 94-95: Θρυλική ανατροπή με «πύργο» Μιλουτίνοφ και ήρωα Βεζένκοβ!
- Ολυμπιακός, Φουρνιέ: Η ανάρτηση του Γάλλου μετά την ανατροπή στο Βελιγράδι
Με τον Σάσα Βεζένκοβ να κάνει τη δουλειά στο τέλος, σκοράροντας τους πέντε πόντους της ανατροπής, με τους δύο από αυτούς να είναι το νικητήριο καλάθι. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν, πανηγυρίζοντας έντοντα τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, μόλις βγήκε και η τελευταία άμυνα στον Λόνι Γουόκερ, που αστόχησε στο σουτ της νίκης για τη Μακάμπι.
Σε μία συγκλονιστική στιγμή, που δείχνει πόσο το ήθελε ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνέχισε να παλεύει παρά τις απουσίες του σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο.
Η αγκαλιά των Μιλουτίνοφ - Βεζένκοβ
