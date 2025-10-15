Ο Τάισον Γουόρντ δεν... μάσησε τα λόγια του στο Gazzetta και μίλησε για όλα όσα δεν πήγαν καλά για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Έφες, ενώ δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Σάσα Βεζένκοβ, τονίζοντας ότι εκείνος έπρεπε να πάρει το σουτ της ισοφάρισης.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, αποτέλεσμα που ήταν το πρώτο πραγματικά αρνητικό της φετινής Euroleague για τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να καλύψουν αυτή την «αναποδιά» σε κάποιο εκτός έδρας ματς. Βέβαια η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, με τον Σάσα Βεζένκοβ όμως να αστοχεί στο τρίποντο που θα έφερνε ξανά τις ομάδες στο «Χ». Πάντως, ο Τάισον Γουόρντ, ένα από τα νέα πρόσωπα που έχουν ήδη κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου με την ενέργεια και την αφοσίωσή του, δεν... μάσησε τα λόγια του και μίλησε στο Gazzetta με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση, εκπέμποντας την ηρεμία ενός παίκτη που κατανοεί πού βρίσκεται και τι χρειάζεται να γίνει στην συνέχεια, ώστε η ομάδα του Πειραιά να κάνει αυτό που χρειάζεται για να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Ο Τάισον Γουόρντ δεν αναζήτησε δικαιολογίες. Αντίθετα, στάθηκε στην ανάγκη να «καθαρίσουν» τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά, κυρίως στην άμυνα και στα ριμπάουντ. «Μπορούμε να σκοράρουμε απέναντι στους καλύτερους, αλλά πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην άμυνα», τόνισε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως η ομάδα έχει επίγνωση των αδυναμιών της αλλά και τη διάθεση να τις μετατρέψει σε πλεονέκτημα.

Παράλληλα, ο Τάισον Γουόρντ αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση με τον κόσμο, την οποία χαρακτήρισε μοναδική εμπειρία.

Αλλά αρκετά είπαμε εμείς. Ας τα πει καλύτερα ο Τάισον Γουόρντ, όπως τα εξέφρασε στο Gazzetta...

-Τι πήγε στραβά σήμερα;

«Πρέπει απλώς να καθαρίσουμε κάποια πράγματα στην άμυνα. Αυτή είναι η ιστορία του αγώνα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να σκοράρουμε απέναντι στους καλύτερους, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε καλοί και στην αμυντική πλευρά. Να διορθώσουμε κάποια από τα επιθετικά ριμπάουντ που πήραν, να πέφτουμε πιο δυνατά στη μπάλα. Είναι μικρά πράγματα που διορθώνονται εύκολα. Πρέπει να τα τελειοποιήσουμε. Είναι μακρά σεζόν και στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι η νίκη».

-Όταν έρχεται μια τέτοια ήττα, είναι καλύτερα να συμβαίνει στην αρχή της σεζόν;

«Αυτός είναι ένας τρόπος να το δεις. Ελπίζω βέβαια να μην έρχονται ποτέ τέτοιες ήττες. Λένε “καλύτερα νωρίς παρά αργά”, αλλά έχουμε την εμπειρία. Αυτοί οι παίκτες ξέρουν τι χρειάζεται για να κερδίσεις. Νιώθω ότι είναι πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε γρήγορα. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Κάθε παιχνίδι μετράει, και νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που παίζουμε. Η Euroleague είναι μια δύσκολη λίγκα. Συμβαίνει, αλλά δεν το βλέπουμε έτσι. Πρέπει απλώς να κερδίζουμε».

-Τι σκέφτηκες όταν είδες το σουτ του Σάσα στο τέλος;

«Νόμιζα ότι θα έμπαινε. Ξέρεις τον Σάσα, είναι γνωστός για αυτές τις μεγάλες στιγμές. Όταν δεν μπαίνει, σοκάρεσαι περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Στο τέλος της ημέρας είχαμε το σουτ που θέλαμε. Δώσαμε τη μπάλα σε έναν παίκτη που μπορεί να βάλει τέτοια σουτ. Απλώς δεν μπήκε απόψε. Και την επόμενη φορά, πάλι σε αυτόν ή σε κάποιον άλλο που εμπιστευόμαστε θα τη δώσουμε».

-Νιώθεις ότι γίνεσαι ένας από τους αγαπημένους των φιλάθλων;

«Ελπίζω να με αγαπούν, γιατί κι εγώ ανταποδίδω αυτή την αγάπη. Για μένα –και νομίζω και για τα παιδιά στα αποδυτήρια– σημαίνει πολλά να έχουμε όλους στο γήπεδο μαζί μας. Δεν θέλεις να μπαίνεις σε ένα ήσυχο γήπεδο. Θέλεις να νιώθεις αυτή την ενέργεια μεταξύ φιλάθλων και παικτών. Είναι, τρόπον τινά, η δουλειά μου τώρα. Μου αρέσει πολύ αυτή η θέση που έχω. Απολαμβάνω τη διαδικασία, τους φιλάθλους. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Το χαίρομαι πραγματικά».

-Τι περιμένεις από το παιχνίδι με τη Μακάμπι;

«Έχουν ένα τρελό πλάνο αγώνα, αλλά νιώθω ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε, αυτό θα μας δώσει τη νίκη. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα κάνει κάτι τόσο εντυπωσιακό που θα μας αποσυντονίσει. Απλώς πρέπει να καθαρίσουμε τα πράγματα στην άμυνα. Πρέπει να σταματήσουμε τους αντιπάλους, γιατί τα σουτ θα μπουν. Αυτή είναι η ουσία. Μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Όπως είπα, η σεζόν είναι μεγάλη».



