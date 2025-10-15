Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Κώστας Παπανικολάου έχει ήδη αφήσει το στίγμα του ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» και συνεχίζει να σκαρφαλώνει και στα ευρωπαϊκά ρεκόρ, σφραγίζοντας κάθε εμφάνιση με το δικό του αποτύπωμα.

Στον αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague κόντρα στην Εφές, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, καθώς όταν πάτησε παρκέ μόλις στο 8’49 του ματς έφτασε τις 400 συμμετοχές στην κορυφαία διοργάνωση.

🔥 This season @K_pap16 is on a mission to break record after record!



🏀 In the game against Anadolu Efes, the Olympiacos captain — already among the @EuroLeague 's Top 5 in appearances — reached 400 games in the competition!



🙌🏽 Now he’s closing in on veteran legends Sergio… pic.twitter.com/NFVDpY4sDU October 14, 2025

Με αυτές τις εμφανίσεις, ο διεθνής φόργουορντ βρίσκεται στην πέμπτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην EuroLeague, πίσω μόνο από τους Σέρχιο Γιουλ (450), Κώστα Σλούκα (429), Κάιλ Χάινς (425) και Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος σε συμμετοχές στην αρχική πεντάδα και έβδομος σε συνολικό χρόνο συμμετοχής.

Στα 399 προηγούμενα παιχνίδια του με Ολυμπιακό και Μπαρτσελόνα, ο Παπανικολάου έχει καταγράψει κατά μέσο όρο 7 πόντους (56% δίποντα, 37% τρίποντα, 72% βολές), 3,6 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 8,4 μονάδες αξιολόγησης ανά 22:28 λεπτά συμμετοχής.