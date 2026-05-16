Χάνγκα για το σουτ του Γιουλ στο Κάουνας κόντρα στον Ολυμπιακό: «Αυτό το καλάθι θα μείνει στην ιστορία»

Ο Άνταμ Χάνκα πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο νικητήριο σουτ του Σέρχιο Γιουλ το 2023, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σε δηλώσεις του στο «OK Diario», ο Άνταμ Χάνγκα αναφέρθηκε στο νικητήριο σουτ του Σέρχιο Γιουλ, στον τελικό του Κάουνας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο Ούγγρος φόργουορντ θυμήθηκε το καθοριστικό σουτ του Ισπανού συμπαίκτη του και τόνισε πως αυτό το καλάθι θα μείνει στην ιστορία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άνταμ Χάνγκα:

«Αυτό το καλάθι θα μείνει στην ιστορία. Μίλησα πολύ για εκείνο το σουτ με τον Γιουλ μετά τον αγώνα, γιατί ήταν δίπλα μου. Ήταν κάτι απίστευτο. Το έχω δει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές, αλλά ήταν αδύνατο να μπει. Πάντα λέω ότι αυτός και εγώ συμβάλαμε με τον ίδιο τρόπο σε εκείνο τον τελικό, γιατί έβαλε δύο πόντους και το ίδιο έκανα κι εγώ. Το θέμα είναι ότι αυτός έβαλε το τελευταίο καλάθι και εγώ όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Χωρίς τους δύο πόντους μου δεν θα κερδίζαμε ούτε εμείς».