Ο Ντόντα Χολ σταμάτησε στους 21 πόντους απέναντι στον Κολοσσό, έχοντας 9/9 σουτ εντός παιδιάς (όλα δίποντα) και 3/4 βολές, ενώ μάζεψε και 13 ριμπάουντ, σε μια κυριαρχική εμφάνιση για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού.

Από τα 9 δίποντα, τα 7 ήταν καρφώματα, με τον Ντόντα Χολ να χαρίζει και θέαμα, αλλά και ουσία στην ομάδα του, με τον ίδιο μάλιστα να λέει πως «ήταν τα περισσότερα καρφώματα που έχω κάνει στην καριέρα μου».