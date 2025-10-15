Ο Δημήτρης Οικονόμου κρίνει απόλυτα φυσιολογική, για τον λαβωμένο Ολυμπιακό, μία ήττα από την Εφές, την ώρα που το ευρωπαϊκό μπάσκετ πηγαίνει σε λογική... NBA και θεωρεί προτεραιότητα των «ερυθρολεύκων» να γιατρέψουν τις πληγές τους.

Κάποια στιγμή θα φαινόταν. Οτιδήποτε διαφορετικό θα είχε ξεπεράσει τα όρια της μπασκετικής λογικής. Ο Ολυμπιακός μπήκε απέναντι στην Εφές στο τελευταίο δίλεπτο, να παίξει ένα παιχνίδι που θα κριθεί κατοχή την κατοχή και βγήκε από αυτό με το κεφάλι σκυμμένο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη δικαιολογημένη και φανερή διά γυμνού οφθαλμού, κούραση των παικτών. Κυρίως αυτών που θα έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις με την μπάλα στα χέρια.

Ο Τάισον Γουόρντ ήταν για άλλο ένα παιχνίδι απίθανος, γέμισε με 30 άκρως ποιοτικά λεπτά τη στατιστική του, αλλά μια πάσα του από το ποστ δε βρήκε συμπαίκτη. Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ με τα πνευμόνια τους να αδειάζουν, μετά τις υπερωρίες της Κυριακής, σούταραν στο σίδερο σε σουτ προσπεράσματος και ισοφάρισης αντίστοιχα, στα τελευταία 30''.

Κάποια στιγμή θα φαινόταν πως ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τον βασικό του δημιουργό (Γουόκαπ) και έκλεισε με 14 ασίστ για ισάριθμα λάθη. Απότοκο και της κούρασης που κουβαλούν τα κορμιά, με τρίτο διαδοχικό παιχνίδι σε πέντε ημέρες.

Κάποια στιγμή θα φαινόταν πως ο Ολυμπιακός μπήκε στο τελικό βιράζ μιας αναμέτρησης χωρίς τον παίκτη που θα αποφασίζει με την μπάλα στα χέρια (Φουρνιέ) και θα απωλέσει ένα ροζ φύλλο. Με τον Παναθηναϊκό βρέθηκαν οι λύσεις στις δύο κρίσιμες κατοχές, ενώ με την Ντουμπάι δεν επέτρεψε να φτάσει εκεί το ματς, σε μία νίκη που υποτιμήθηκε αλλά η βραδιά στην Πόλη με τη Φενέρμπαχτσε έδειξε το αντίθετο.

Γενικότερα η ήττα του Ολυμπιακού από την Εφές το βράδυ της Τρίτης ήρθε σε απόλυτα φυσιολογικά πλαίσια. Θα ήταν φυσιολογικά ακόμα και αν οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαζαν την πλήρη σύνθεσή τους. Παίζουν και οι άλλοι, με την Εφές να καταθέτει πρώτη φορά φέτος στη σεζόν την πληρέστατη περιφέρειά της σε τέτοιο βαθμό, που πήρε ένα ματς με τον Λάρκιν να έχει 18 με 2/11 δίποντα, αλλά τους Ντοζίερ, Γουάιλερ Μπαμπ να ορίζουν το τέμπο και τον Κόουλ Σουάιντερ να θυμίζει εποχές Σίριακιους από το τρίποντο.

Το μπάσκετ, άλλωστε, πηγαίνει προς τη λογική των ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Παιχνίδι κάθε δύο ημέρες, ακραία καταπόνηση, μηδενικές προπονήσεις πέραν από χαλάρωμα. Όσοι παρακολουθούν NBA, θα ξέρουν πως ακόμα και οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, μπορεί να δουν ένα ματς ότι τους ξεφεύγει νωρίς και να το παρατήσουν. Ο Κοκόσκοφ το ξέρει σίγουρα, μεταφέροντας τις συνήθειές του στα παρκέ της EuroLeague, αφού πριν τα time out άφηνε για λίγο μόνους τους παίκτες, κάνοντας σύσκεψη στο παρκέ με τους συνεργάτες του.

Κλείνει όμως η παρένθεση. Στην Ευρώπη, αυτή η λογική ακόμα δεν έχει περάσει στον κόσμο, αλλά μία ήττα στις 14 Οκτωβρίου από την Εφές, δεν μπορεί να σημαίνει καταστροφή.

Ο παράγοντας Γουόρντ, ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ

Το πόδι του Ντόρσεϊ ήταν κολλημένο στο γκάζι για τα πρώτα τρία λεπτά, αλλά μετά τους 11 πόντους που πέτυχε, το σήκωσε απότομα, με την Εφές να του βάζει φρένο. Το είπαμε και στο έκτακτο Gazz Floor της Δευτέρας, πως αν ο Ντόρσεϊ δεν έπαιζε σε τέτοιους ρυθμούς, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να βγει ήδη στην αγορά για γκαρντ εδώ και αρκετές ημέρες.

Φυσιολογικά και αυτός πήρε λάθος αποφάσεις και κακά σουτ στο φινάλε. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ο Ολυμπιακός να ζήσει και να πεθάνει απέναντι στην Εφές, με την μπάλα στα χέρια του Τάισον Γουόρντ.

Σύμφωνοι, δεν είναι ένας παίκτης που κάνει κυρίως αυτό στο παρκέ και για αυτό άλλωστε ο Ντόρσεϊ επέστρεψε από τον πάγκο στα κρίσιμα. Αλλά με τις απουσίες των τελευταίων ημερών, βρήκε όλο τον χώρο να δείξει τις ικανότητες που είχαμε δει στην Παρί και όχι μόνο.

Ο Γουόρντ έβαλε την μπάλα στο παρκέ, μπήκε προς το καλάθι, τόσο χθες, όσο και με τον Παναθηναϊκό. Έστησε τα pick n' roll και γενικότερα κατέθεσε προσωπικότητα σπουδαίου παίκτη και έμοιαζε ο μοναδικός με φουσκωμένα τα πανιά της αυτοπεποίθησης όσο το παιχνίδι κυλούσε προς το τέλος. Χώρια τα όσα κάνει στην άμυνα, μαρκάροντας για δύο στο close out. Είδε τι χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, από άποψη δημιουργίας και αποφάσεων και το κατέθεσε στο μέγιστο, έχοντας 7 ασίστ. Πλην του Νιλικίνα, κανείς άλλος δεν είχε πάνω από μία!

Κάτι που εν μέρει εξηγεί και την τροφοδοσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ έβγαλε χωρίς πόντο το πρώτο ημίχρονο και κάθισε χωρίς ανάσες στην άκρη του πάγκου στο φινάλε. Η τρίτη περίοδος είχε πολύ από Νίκολα, με τον Ολυμπιακό να τον σημαδεύει, απέναντι στη γραμμή ψηλών της Εφές που ακόμα ψάχνεται και θα συνεχίσει να ψάχνεται μέχρι ο Κάι Τζόουνς να καταλάβει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να επιστρέψει ο Βενσάν Πουαριέ.

Για τον Ολυμπιακό ήταν κλειδί να περάσει η μπάλα στον Μιλουτίνοφ ώστε να πάρει το ματς με την Εφές. Πλην από στιγμές στο τρίτο δεκάλεπτο, αυτό δεν ήταν εφικτό. Άλλωστε και οι Πειραιώτες δεν είναι μια ομάδα που απλώς θα πετάξουν την μπάλα χαμηλά και ο εκάστοτε ψηλός θα παίξει. Η μπάλα πρώτα θα κυκλοφορήσει και θα περάσει από πολλά χέρια και καταστάσεις, μέχρι να φτάσει εκεί.

Αλλά και ο ίδιος ο Μιλουτίνοφ ήταν αδύνατο να παίξει τρίτο ματς στα κόκκινα. Με την Ντουμπάι είχε 20 γεμάτα λεπτά, με τον Παναθηναϊκό 22'31'' και χθες έπαιζε το τρίτο ματς σε πέντε μέρες. Το δικό του κορμί είναι πιο δύσκολο να αντέξει στις μονομαχίες και τα σπρωξίματα. Αυτός και αν δεν μπορεί να είναι φρέσκος, παίζοντας σε μεγάλο βαθμό μόνος, με λίγο από Ντόντα Χολ.

Μετά τη διπλή αγωνιστική στην Ισπανία αναφέραμε πως αν φάνηκε κάτι, αυτό ήταν πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται να πλαισιώσει τη γραμμή των ψηλών του με έναν ακόμα παίκτη περισσότερο ακόμα και από τους γκαρντ (ελέω Ντόρσεϊ, μέχρι να μπουν στην εξίσωση οι τραυματίες). Το πακέτο των τριών αγώνων σε 96 ώρες το προσυπογράφει.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να αντέξει και να διεκδικήσει στα ίσια ένα ματς, που αν δεν ευστοχούσε ο Κορντινιέ από τη γωνία, 1,5 λεπτό πριν το τέλος, μπορεί και να έπαιρνε.

Γιατί είδε τον Παπανικολάου να έρχεται και να κλειδώνει τα μετόπισθεν, πάνω που η Εφές ξέφυγε με 10. Γιατί ο Πίτερς είναι ένας σπουδαίος σουτέρ και σε οποιαδήποτε ομάδα που δεν έχει τον Βεζένκοβ θα ήταν βασικός. Γιατί έχει βάθος και στεγανά μεγάλης ομάδας, ακόμα και στη βραδιά που ένεκα απουσιών και κούρασης, αδειάζει η βενζίνη στο ντεπόζιτο και δεν μπορεί να παίξει το μπάσκετ της.

Στις 14 Οκτώβρη, δεν έγινε και τίποτα. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Ή καλύτερα, θα περάσει και αυτό! Μέχρι τότε, το ματς με τη Μακάμπι καραδοκεί στη γωνία, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει να περιορίσει τις απώλειες μέχρι να παραταχθεί πλήρης, όπως τόνισε ο προπονητής του. Ήτοι, τουλάχιστον ένα «διπλό» σε Βελιγράδι (Μακάμπι) και Μόναχο, μέχρι να επιστρέψει στη θαλπωρή των πέντε εντός του ΣΕΦ. Το βασικότερο για την ομάδα είναι να επιστρέψουν Φουρνιέ και Γουόκαπ, έστω την Κυριακή κόντρα στον Πανιώνιο. Να περάσει κι αυτό και να πάει παρακάτω!