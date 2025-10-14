Άδεια κορμιά, άδεια μυαλά

Ο Νίκος Παπαδογιάννης θεωρεί φυσιολογική εξέλιξη την ήττα του αποδεκατισμένου Ολυμπιακού, αφού το εγχώριο ντέρμπι άφησε πληγές στο κορμί της ομάδας.

Τα εγχώρια ντέρμπι έχουν το κακό συνήθειο ν’ αφήνουν με φώτα νυσταγμένα και βαριά όχι μόνο τον στραπατσαρισμένο, αλλά και τον θριαμβευτή. Ο πλήρης Ολυμπιακός των 16-17 ετοιμοπόλεμων παικτών θα είχε αρκετά όπλα για να πλήξει την πολύ καλή Εφές του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, αλλά ο αποδεκατισμένος Ολυμπιακός που δεν έχει κανέναν προικισμένο δημιουργό και που αναγκάζεται να ποντάρει σε 6-7 ζευγάρια πνευμόνια ήταν καταδικασμένος να υποφέρει.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν συνηθίζει να δείχνει συγκεκριμένες μονάδες με το δάχτυλο, αλλά αυτή τη φορά ήταν αδύνατο να κάνει αλλιώς. «Βασικοί παίκτες μας όπως ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν πολύ κουρασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Όλες οι αποφάσεις που πήραν ήταν λάθος», είπε.

Ο Βεζένκοφ, που είχε χάσει τη μπάλα μέσα από τα χέρια του σε κρίσιμη κατοχή στο 76-74, πήρε πάνω του το σουτ της ισοφάρισης στο φινάλε, ενώ (σύμφωνα με τον σπήκερ της Nova τουλάχιστον) είχε σχεδιαστεί να παίξει ρόλο δολώματος. Ο Ντόρσεϊ είχε αναλάβει την πρωτοβουλία στην αμέσως προηγούμενη κατοχή, με το σκορ στο 78-79, παρ’ όλο που μετρούσε 35 λεπτά άσφαιρος, με 0/7 σουτ.

Στο τρίποντο με το οποίο ο Ησαΐας Κορντινιέ έδωσε το τελικό προβάδισμα στην Εφές (78-79), όταν ο Ντόρσεϊ αυτός που έχασε τον Γάλλο (εξ ημισείας με τον Γουόρντ, για να είμαι τίμιος), σε ένα κάπως αυτοσχέδιο «Spain pick’n’ roll» που έστησαν οι Τούρκοι. Αμέσως μετά, βέβαια, ήταν άλλοι παίκτες αυτοί που νικήθηκαν σε μάχη δύο εναντίον ενός από τον Κορντινιέ: ο εξαίρετος Γουόρντ κόλλησε κατάκοπος στο πάτωμα, ενώ ο Χολ πήδηξε στο πουθενά.

Όποιος αγνοεί τις ικανότητες του Κορντινιέ, μάλλον είχε πάει διακοπές τις μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων. Ειδικά ο Nιλικίνα, που στεκόταν δίπλα του στο βάθρο στο Παρίσι, θα έπρεπε να θυμάται καλά και να προειδοποιείι τους συμπαίκτες του. A, και ο Φουρνιέ, από τα «πιτς».

Είναι όμως άδικο να κατηγορηθεί ατομικά οποιοσδήποτε για την ήττα. Τα κουρασμένα κορμιά φέρνουν θολούρα και στα μαλλιά, ιδίως όταν ο βατήρας της αφετηρίας γλιστράει από τη σαμπάνια. Το κρεσέντο του Ντόρσεϊ στο ξεκίνημα, με τους 11 γρήγορους πόντους, αποπροσανατόλισε τον Ολυμπιακό και τον έκανε να νομίζει ότι ζούσε ακόμη το πάρτι της Κυριακής.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ποντάρει πάνω απ’ όλα στην επιθετική λειτουργία του, αλλά ομάδες όπως η Εφές δεν γίνεται να νικηθούν δίχως άμυνα. Ο Παπανικολάου μπάλωσε αρκετές τρύπες, το ογκώδες σχήμα με τον Άλεκ Πίτερς στο «3» έλυσε το πρόβλημα του αμυντικού ριμπάουντ, αλλά η ζημιά έγινε όταν παίκτες ρυθμού όπως οι Σουάιντερ, Ντοζίερ πρόσφεραν χείρα βοηθείας στον εξαρχής νηφάλιο Σέιν Λάρκιν.

Παγιδευμένος σε ρυθμό πέντε εναντίον πέντε αλλά δίχως συνεργασίες και με τους βασικούς σκόρερς του να θαμπώνουν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε για την τελική ευθεία αγκομαχώντας, με μία ασίστ για κάθε λάθος (14-14) και με τους δύο «άσους» ανήμπορους να υπηρετήσουν το σύστημα. Στο δεύτερο μέρος, το κοντέρ έγραψε μόλις 27 πόντους ενεργητικό, με 6/15 δίποντα και 1/9 τρίποντα.

Ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ δεν πέτυχαν ούτε έναν πόντο μετά από την ανάπαυλα και μολαταύτα ήταν αυτοί που πήραν το χρίσμα για να σουτάρουν στο φινάλε. Το τάισμα του άχρωμου Νίκολα Μιλουτίνοφ στην τρίτη περίοδο ήταν μια κάποια λύσις, ωστόσο ο Σέρβος είδε το τελευταίο δεκάλεπτο από τον πάγκο, αφού τα πόδια του έτρεμαν από την κόπωση.

Η απουσία των Γουόκαπ, Φουρνιέ, Έβανς, ΜακΚίσικ άφησε στην περιφέρεια κενό ορατό από το διάστημα, αλλά, επιμένω, η μοναξιά του Μιλουτίνοφ είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτής της ομάδας. Ο Ντόντα Χολ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα προσφέρουν χαϊλάιτς, αλλά όχι κοιτάσματα πολύτιμου μετάλλου.

«Παίξαμε σπασμωδικά και απέχουμε πολύ από αυτό που θέλουμε», ομολόγησε ο Γιώργος Μποζίκας μετά από την ήττα. Θα ήταν αφύσικο να περάσει ο Ολυμπιακός αυτή την κακοτοπιά δίχως απώλειες. Η νίκη επί του Παναθηναϊκού μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο στην πορεία της χρονιάς, ενώ όσοι θεωρούσαν αυτονόητη εξέλιξη τον περίπατο της περασμένης Παρασκευής καλούνται να ρίξουν μια ματιά στο αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα Φενέρ-Ντουμπάι.

Μεθαύριο, τον περιμένει ίδιο κι απαράλλαχτο σε στελέχωση η Μακάμπι, πληγωμένη περισσότερο από τον ίδιο μετά από τη θυελλώδη αποψινή επίσκεψη της Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι. Το μεθεπόμενο ευρωπαϊκό ματς απέχει οκτώ ημέρες, αλλά ένα μελαγχολικό σερί δύο ηττών μπορεί να απομακρύνει αισθητά το εγχώριο ντέρμπι στο καθρεφτάκι των Πειραιωτών.



Και να πεις ότι δεν τα λέγαμε; Ακολουθώντας αυτόν εδώ τον σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το σημερινό Gazz Floor, με ζουμερό ρεπορτάζ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, αλλά και ΝΒΑ και απολαυστική συνέντευξη του Τζο Αρλάουκας. Η αγαπημένη σας εκπομπή επιστρέφει το απόγευμα της Πέμπτης στις 16.15, ενώ αύριο (Τετάρτη) το απόγευμα το μενού έχει Old School. Και …τα καλύτερα έρχονται. Συντονιστείτε και θα καταλάβετε.

