Ολυμπιακός: «Τα κεφάλια ψηλά, προχωράμε μπροστά»

Ο Ολυμπιακός έστειλε το μήνυμα ενόψει της συνέχειας στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές, ωστόσο «λύγισε» από τα σουτ του Κορντινιέ και άρχισε με ήττα τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με τους Τούρκους να έχουν επικρατήσει με 82-78.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω μίας δημοσίευσή της, έστειλε το μήνυμα ενόψει της συνέχειας και του παιχνιδιού για την πέμπτη αγωνιστική όπου θα αντιμετωπίσει στη Σερβία τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

«Τα κεφάλια ψηλά! Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά – Τα μάτια στραμμένα στο μέλλον και στην επόμενη εκτός έδρας μάχη κόντρα στη Μακάμπι».