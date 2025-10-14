Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να δώσει συνέχεια στην παράδοση που έχει χτιστεί στο ζευγάρι τα τελευταία χρόνια με τις νίκες των γηπεδούχων.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και προχωράει σε μία ακόμα απαιτητική εβδομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν... ηρεμία μετά τις δύο νίκες, με πρώτη αυτήν απέναντι στην Ντουμπάι και κυρίως με αυτήν απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο.

Ωστόσο η σεζόν είναι άκρως απαιτητική και δύο μέρες μετά από το ντέρμπι, υποδέχεται την Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Σε ένα ζευγάρι που τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει μία παράδοση, που θέλει τον γηπεδούχο να είναι νικητής.

Εξαιρώντας φυσικά το παιχνίδι τους στο Βελιγράδι, για το Final Four και βάζοντας κάτω τις υπόλοιπες συναντήσεις τους, παρατηρεί εύκολα την παράδοση αυτή.

Τα εννέα τελευταία παιχνίδια στην κανονική περίοδο έχουν πάει στα χέρια του γηπεδούχου, είτε αυτός είναι ο Ολυμπιακός, είτε η Εφές.

Χρειάζεται να πάμε 1811 ημέρες πίσω για να βρούμε το τελευταίο «διπλό». Αυτό το έχει πετύχει η Εφές, όταν ακόμα είχε τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της.

Βασισμένη στην τριάδα των Βασίλιε Μίτσιτς (20π.), Σέιν Λάρκιν (15π.) και Ροντρίγκ Μπομπουά (15π.), η Εφές πήρε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό με 84-79 στο ΣΕΦ, σε παιχνίδι που έλαβε χώρα στις 30 Οκτωβρίου του 2020, για την 6η αγωνιστική της Regular Season.

Με τον Ολυμπιακό, φυσικά, να έχει πρόσωπα που τον συνδέουν με εκείνο το ματς. Πρώτα από όλα, τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο του, αλλά και τους Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ και Σακίλ ΜακΚίσικ που αγωνίστηκαν σε εκείνο το ματς.

Τα τελευταία 10 παιχνίδια των δύο ομάδων