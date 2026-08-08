Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να βλέπουν θετικά την επανασύνδεση, όμως υπάρχει μία απαραίτητη προϋπόθεση.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και η ΑΕΚ βρίσκονται ξανά στο ίδιο κάδρο, με την προοπτική της επιστροφής του διεθνή γκαρντ στην Ένωση να αποκτά ολοένα και περισσότερο έδαφος, ωστόσο υπάρχει μία βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπόθεση.

Οι δύο πλευρές έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα και υπάρχει θετική διάθεση για την επανασύνδεση, ενώ και ο Ολυμπιακός εξετάζει το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της συνεργασίας με τον παίκτη. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθεί πρώτα το συμβόλαιο του Λαρεντζάκη με τους «ερυθρόλευκους», καθώς βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. Παράλληλα, είναι γνωστό πως και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία επαφών και για το ζήτημα παραχώρησης της Sunel Arena στους Πειραιώτες.

Ο ίδιος ο παίκτης, έχοντας δει τις αλλαγές και τον ανταγωνισμό που έχει δημιουργηθεί στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αναζητά την προοπτική μιας ομάδας στην οποία θα μπορεί να έχει πιο ενεργό ρόλο με την ΑΕΚ να αποτελεί για εκείνον μια ταιριαστή επιλογή.

Η επιστροφή στην Ένωση θα σήμαινε ουσιαστικά ένα comeback σε γνώριμο περιβάλλον. Ο Λαρεντζάκης φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ από το 2016 έως το 2019 και αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ομάδας που έφτασε στην κορυφή του Basketball Champions League το 2018, ενώ έναν χρόνο αργότερα πανηγύρισε και την κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έχει και η παρουσία του Ντράγκαν Σάκοτα. Ο έμπειρος τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά τον Λαρεντζάκη και έχει εξαιρετική άποψη για τις αγωνιστικές του δυνατότητες, καθώς οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Η εξέλιξη της υπόθεσης δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Λαρεντζάκη, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό της ΑΕΚ στην περιφέρεια. Η ΑΕΚ για να ολοκληρωσει το ρόστερ της θα πάρει έναν Έλληνα (πιθανότατα Λαρεντζάκη, εφόσον η επιστροφή του πάρει σάρκα και οστά), έναν ξένο combo guard και έναν ξένο power forward με ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά με τον Γκρεγκ Μπράουν για να μοιραστούν τη θέση. Επίσης δεν σταματά να κοιτά τους νεαρούς ταλαντούχους Έλληνες έχοντας εντοπίσει μια εξαιρετική περίπτωση, εκ των κορυφαίων στην ηλικία του. Άλλωστε... προειδοποίησε με τους Χαρτώνα και Γυμνόπουλο.