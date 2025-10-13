Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat καταγράφει τις εννέα πεντάδες που παρέταξε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τρεις παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο (Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ) να παίζουν 20 λεπτά απνευστί!

Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, παρά τις απουσίες του. Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Εβάν Φουρνιέ έμειναν εκτός αυτήν την εβδομάδα, ο Κίναν Έβανς και ο Σακίλ ΜακΚίσικ δεν έχουν ακόμα πατήσει παρκέ επίσημα.

Έτσι, τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ντέρμπι, ήταν κατά κάποιον τρόπο δεμένα. Ο Ολυμπιακός κουβαλούσε το παιχνίδι με την Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής, αλλά σε ένα ντέρμπι κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις.

Με τον κόουτς του Ολυμπιακού να κλείνει πολύ το rotation στο δεύτερο μέρος και έτσι να χρησιμοποιεί εννέα συνολικά πεντάδες, με τρεις από τους πέντε να πρωταγωνιστούν. Ο λόγος, φυσικά, για τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουόρντ και Σάσα Βεζένκοβ.

Το rotation του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο

Όπως ήταν λογικό, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Γουόρντ ως starter, αφού λείπει ο Φουρνιέ και τον Νιλικίνα στον "1". Οι «ερυθρόλευκοι» πληγώθηκαν από τον Τι Τζέι Σορτς στις αλλαγές, ενώ ο Γουόρντ έκανε δύο φάουλ και αναγκάστηκε να αποσυρθεί, χωρίς να πατήσει παρκέ στο πρώτο ημίχρονο ξανά.

Τα προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού, ανάγκασαν τον Μπαρτζώκα να καταφύγει σε ένα σχήμα που φέτος δεν είχε προλάβει να δοκιμάσει τόσο πολύ, πλην του Super Cup στη Ρόδο. Αυτό με τον Άλεκ Πίτερς σε θέση "3", βάζοντας μάλιστα και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη σε εκείνο το σημείο στο παρκέ, για να πιέσει περισσότερο την μπάλα και να αλλάξει τον ρυθμό από την άμυνα. Σχήμα που τον δικαίωσε, καθώς η συνύπαρξη των Πίτερς-Βεζένκοβ έγραψε ένα +5 σε διάστημα τριών λεπτών στο παρκέ.

Υπερωρίες από Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ

Στο δεύτερο μέρος τα πάντα άλλαξαν. Αρχικά άλλαξε η τακτική του Ολυμπιακού στην αντιμετώπιση του Σορτς, αφήνοντας στην άκρη την άμυνα με αλλαγές. Ο Μπαρτζώκας γνώριζε πως σε ένα τέτοιο ντέρμπι, θέλει τους καλύτερούς του διαθέσιμους παίκτες στο παρκέ.

Τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ντύθηκε, πέραν από εκτελεστής και δημιουργός με 8 ασίστ και αγωνίστηκε 37 λεπτά. Τον Τάισον Γουόρντ που ήταν παντού στην άμυνα, κάτι που φάνηκε στα λεπτά της... απουσίας του και έφτασε να παίζει 30'39'', σαν έτοιμος από καιρό για αυτήν την ομάδα.

Και φυσικά τον Σάσα Βεζένκοβ που έπαιξε 33'05'' και μπορεί να σκοράρει 20άρα ακόμα και... σβηστός, οπότε η κλάση και η προσωπικότητά του δεν μπορεί να λείπουν από το παρκέ. Αυτοί οι τρεις δεν έγιναν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας για 20 λεπτά συνεχόμενα στο ντέρμπι και ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε μία μέρα πριν το ματς με την Εφές, ότι θα χρειαστεί μία διαφορετική διαχείριση, αφού υπάρχει διπλή αγωνιστική αυτήν την εβδομάδα.

Επιστρέφοντας στο ντέρμπι, οι Πειραιώτες πήραν ένα κλειστό ματς, με μοναδικές αλλαγές στο δεύτερο μέρος στη θέση "1" (Νιλικίνα με Λι) και στη θέση "5" (Μιλουτίνοφ με Χολ). Με τον Χολ να καταφέρνει στο δεύτερο πέρασμά του από το παρκέ να σταθεί επάξια, ενώ στο πρώτο ήταν κακός και μπήκε στο σημάδι.

Η πεντάδα με τα περισσότερα λεπτά, ήταν φυσικά η αρχική, με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ να κλείνει και το ματς, γράφοντας +5 στον σχετικό δείκτη σε 11'09''.

Αναλυτικά οι πεντάδες του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό