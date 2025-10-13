Ο Δημήτρης Οικονόμου... βγάζει το καπέλο στον χαρακτήρα του Ολυμπιακού, που απέφυγε τα εμπόδια και συνεχίζει απερίσπαστος τη σεζόν του, πετυχαίνοντας νίκες χαρακτήρα στη διαδρομή.

Εδώ και αρκετές ημέρες συζητάμε για το πόσο νωρίς στη σεζόν έρχεται το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Με τις συνθήκες των απουσιών, να το μετατρέπουν σε... επικίνδυνη αποστολή για τους Πειραιώτες.

Η απώλεια του Κέντρικ Ναν για τους «πράσινους» λίγες ώρες προτού αριβάρουν στο Φάληρο, επέφερε μια σχετική ισορροπία, σε ένα παιχνίδι που παραήταν καλό, παρότι στη χημεία θα λέγαμε ότι δεν παίχτηκε υπό κανονικές συνθήκες με τόσες σημαντικές απώλειες για τους δύο μονομάχους. Ο νικητής θα έπαιρνε προίκα μία πολύ σημαντική ώθηση και αρκετές ημέρες ηρεμίας για να συνεχίσει να δουλεύει απερίσπαστος ενόψει της συνέχειας.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε στο φινάλε όλα του τα προβλήματα, αν και παρουσιάστηκε ανέτοιμος να υπηρετήσει το πλάνο του για ένα ημίχρονο. Φεύγοντας από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την τέταρτη διαδοχική του νίκη επί του Παναθηναϊκού, μετά τις τρεις που του χάρισαν τον περσινό τίτλο του πρωταθλητή.

Πιθανότατα να είναι και η λιγότερο σημαντική της σεζόν, αφού από μόνη της δεν εξασφαλίζει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, το οποίο μεταξύ μας, φαίνεται πως δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο με την ποιότητα των δύο ομάδων. Το +4 φαντάζει και είναι εύθραυστο, στην οικονομία του πρωταθλήματος, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή η νίκη μετράει πιο πολύ από οτιδήποτε. Ο Ολυμπιακός, την είχε μεγάλη ανάγκη για να συνεχίσει ατάραχος να δουλεύει και να βελτιώνεται, μέρα με τη μέρα. Παίρνοντας παράλληλα και την ώθηση, ως φυσικό απότοκο της επικράτησης απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο.

Καλώς ή κακώς, στήθηκε στην αφετηρία ενός ντέρμπι χωρίς τον βασικό του πόιντ γκαρντ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 ασίστ. Παράλληλα, αναγκάστηκε να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι, με τις ιδιαιτερότητές του απέναντι στον Παναθηναϊκό, το οποίο κρίθηκε στο φινάλε και εκείνος δεν είχε τον παίκτη που θα αποφάσιζε με την μπάλα στα χέρια.

Αλλά ακόμα και έτσι, βγήκε νικητής, με τους γκαρντ του να παίρνουν όλες τις σωστές αποφάσεις, τον Ντόρσεϊ να ντύνεται δημιουργός και εκτελεστής μαζί και τον Νιλικίνα με ένα... χορευτικό, να βάζει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στο τέλος.

Πώς το είχε πει ο Μάριο Χεζόνια πέρσι; Είναι μάλλον εύκολο να βρεις τον MVP του Ολυμπιακού. Όποιες και αν είναι οι παρουσίες στο παρκέ και οι απουσίες του, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει το μπάσκετ που τη χαρακτηρίζει. Θα ζήσει και θα πεθάνει με αυτό. Είναι τεράστιο γνώρισμα για μια ομάδα να υπηρετεί τις συνήθειές της, ανεξάρτητα από το ποιους απαρτίζεται, κάθε φορά στο παρκέ. Τον Ολυμπιακό του Μπαρτζώκα, το έχουμε ξαναπεί, πως τον αναγνωρίζεις ακόμα και αν βγάλει από πάνω του τα «ερυθρόλευκα» διακριτικά.

Η αλλαγή στην προσέγγιση του δευτέρου ημιχρόνου

Ο Κέντρικ Ναν τέθηκε νοκ άουτ λίγες ώρες πριν το τζάμπολ και αυτομάτως, τα κλειδιά της επίθεσης του Παναθηναϊκού πέρασαν στον Τι Τζέι Σορτς. Σε έναν παίκτη δηλαδή που έχει μάθει να ζει με την μπάλα στα χέρια και δίπλα στον Ναν, έχανε μερικές από τις κατοχές που του αναλογούσαν.

Ο Σορτς κατάφερε να εκθέσει την άμυνα με αλλαγές του Ολυμπιακού, χτυπώντας είτε τον Μιλουτίνοφ, είτε στην τριπλή αλλαγή τον Βεζένκοβ. Επί ένα ολόκληρο ημίχρονο, οι Πειραιώτες δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτό το mano a mano με τον μικρόσωμο γκαρντ που είχε... φτερά στα πόδια.

Η δική του απερισκεψία, βασισμένη στο μπάσκετ ενστίκτου που έμαθε να παίζει στην Παρί, γύρισε τούμπα την ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός είδε τον Βεζένκοβ να ευστοχεί, μετά τη βιαστική επιλογή του Σορτς και ξαφνικά, από το -12, πήγε στα αποδυτήρια με ένα ισχνό -5, ψάχνοντας απλώς μια ιδέα για την ανατροπή.

Ο Μπαρτζώκας άλλαξε την άμυνά του και τα hedge out αφαίρεσαν αρκετούς από τους στόχους της «ερυθρόλευκης» άμυνας και μαζί, πολλές φορές την μπάλα από τα χέρια του Σορτς. Μια άμυνα, η οποία έπνεε τα λοίσθια, μόλις βγήκαν από το παρκέ οι Νιλικίνα και Γουόρντ. Τα δύο φάουλ του δεύτερου τον κάθισαν στον πάγκο στη δεύτερη περίοδο, αλλά του έδωσαν πολύτιμες ανάσες για να παίξει απνευστί όλο το δεύτερο μέρος.

Και να σφίξει την τανάλια της οπισθοφυλακής, μαζί με την πίεση πάνω στην μπάλα των δύο γκαρντ.

Ο υπέροχος Ντόρσεϊ, ο Γουόρντ και ο... πονοκέφαλος

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως ο Ντόρσεϊ αποτελεί τον MVP της σεζόν ως τώρα. Όχι πως αυτό υποβαθμίζει παίκτες όπως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ παίζει σχεδόν μόνος του τη θέση, με αριθμούς που προσεγγίζουν το double double σχεδόν σε κάθε παιχνίδι.

Το ευτυχές σενάριο για τον Ολυμπιακό, ήταν πως ο Ντόντα Χολ, στο δεύτερο πέρασμά του από το παρκέ, στάθηκε αξιοπρεπώς στην άμυνα, τελειώνοντας και μερικές μπάλες στην καρδιά της ρακέτας.

Επιστρέφοντας όμως στον Ντόρσεϊ, ο ομογενής γκαρντ κλήθηκε να γίνει Φουρνιέ και Γουόκαπ μαζί στο ντέρμπι. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως η δική του παρουσία έχει αποτινάξει από τον Ολυμπιακό ένα βάρος. Σκεφτείτε πως με τον Έβανς παροπλισμένο, αν ο Ντόρσεϊ δεν έκανε αυτά τα παιχνίδια, οι «ερυθρόλευκοι» θα έπρεπε ήδη να χτυπήσουν με πολύ περισσότερη θέρμη κάποιες πόρτες για μεταγραφή!

Ο Ντόρσεϊ σκόραρε ή δημιούργησε σχεδόν κάθε καλάθι του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο, όταν αναζητήθηκε ένα απάγκιο για να μη χαθεί οριστικά και αμετάκλητα το ντέρμπι. Ώσπου να έρθει ο Τάισον Γουόρντ, να... ανάψει τη σπίθα.

Πολλά είναι τα χαρακτηριστικά που έφεραν τον πρώην φόργουορντ της Παρί στο λιμάνι. Σίγουρα ένα εξ αυτών δεν ήταν η δική του δημιουργία. Ο Γουόρντ έγινε ο δεύτερος πόλος του Ολυμπιακού, στήνοντας pick n' roll, εκτελώντας με την μπάλα στο παρκέ και καταθέτοντας δείγματα μεγάλης προσωπικότητας στο ντέρμπι. Διόλου τυχαία δεν ήταν και η πρώτη, πιο στοχευμένη μεταγραφή του Ολυμπιακού, μια συμφωνία που έγινε προτού καλά καλά πιάσουν οι ζέστες.

Ένας παίκτης off ball, με two way χαρακτηριστικά και αθλητικότητα, δε θα μπορούσε παρά να γίνει υπερχρήσιμος στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δημιουργώντας και έναν... ευχάριστο πονοκέφαλο στον Μπαρτζώκα.

Σύμφωνοι, ο Ολυμπιακός ποντάρει πολλά στον Έβανς και περιμένει την επιστροφή του για να δει την κατάστασή του. Σκεφτείτε, όμως, με αυτόν τον Ντόρσεϊ, τον Φουρνιέ να επιστρέψει και τα όσα δίνει ο Γουόρντ στις δύο πλευρές του παρκέ, πόσο δύσκολο είναι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέξει μια πεντάδα που θα κλείσει το ματς, έχοντας δεδομένα έναν καθαρό πόιντ γκαρντ και φυσικά τους Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ σε αυτήν.

Αυτή είναι μια συζήτηση, βέβαια που θα γίνει μόλις ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί (επιτέλους) πλήρης. Ο τραυματισμός του Γουόκαπ λίγο πριν το συναπάντημα με την Ντουμπάι και την εκκίνηση μιας άκρως απαιτητικής εβδομάδας με τέσσερα παιχνίδια σε επτά ημέρες, έφερε ένα μεγάλο σύννεφο ανησυχίας, με τον Φουρνιέ παροπλισμένο και ανήμπορο να το διώξει.

Οι ερυθρόλευκοι ξεπέρασαν τους πρώτους δύο σκοπέλους της εβδομάδας με ένα εμφατικό δύο στα δύο. Με τον Βεζένκοβ να πετυχαίνει σβηστές 20άρες και καλάθια μεγάλης κλάσης. Τον Μιλουτίνοφ πύργο στη ρακέτα του και όλους τους energy guys γύρω του στα... κόκκινα. Τον Ντόρσεϊ να φοράει την μπέρτα του μπροστάρη και την προσωπικότητα των παικτών του να στήνεται ανάχωμα.

Επέλεξαν να μην... παντρευτούν την γκρίνια και την εσωστρέφεια που, ενδεχομένως, θα έφερναν και να κοιτάξουν με ηρεμία μπροστά, βάζοντας στο σάκο δύο νίκες χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός των απουσιών και των προβλημάτων βάζει στο μπάσκετ του τις αρχές του πάνω απ' το ένστικτο. Όταν το θυμήθηκε, έκανε τη δική του ζωή πιο εύκολη. Μέχρι να τα ξαναπούν με τον Παναθηναϊκό, θα έχει περάσει μια μπασκετική ζωή.