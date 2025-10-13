Πνευμονική εμβολή ήταν τελικά η διάγνωση του Τάισον Κάρτερ με τον Ερυθρό Αστέρα να εξετάζει το ενδεχόμενο να βγει στην αγορά για γκαρν.

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε ότι ο Τάισον Κάρτερ θα τεθεί εκτός λόγω πνευμονικής εμβολής. Ο παίκτης νοσηλεύτηκε μετά τον αγώνα της EuroLeague εναντίον της Φενέρμπαχτσε με την περίπτωσή του τελικά να αποδεικνύεται πολύ πιο σοβαρή απ’ όσο αρχικά εκτιμήθηκε.

Ο Αμερικανός γκαρντ τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπιζε έντονους πόνους στο στομάχι, αδυναμία και δυσκολία στην αναπνοή, συμπτώματα που οδήγησαν το ιατρικό τιμ του Ερυθρού Αστέρα να δράσει άμεσα. Με τη γρήγορη παρέμβασή τους, ο παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, πριν η κατάστασή του επιδεινωθεί.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι ο Κάρτερ διαγνώστηκε με πνευμονική εμβολή και πλέον νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη κλινική, όπου έχει ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία του. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει μέσο όρο 14,7 πόντους σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν στην EuroLeague.

«Το εξετάζουμε», απάντησε ο Σάσα Ομπράντοβιτς σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης παίκτη στα γκαρντ. «Η αγορά δεν είναι εύκολη. Δεν θέλουμε να φέρουμε κάποιον απλώς για να τον φέρουμε. Αυτή η θέση αποτελεί προτεραιότητά μας. Έχουμε μερικά ονόματα στη λίστα μας και μέσα στις επόμενες ημέρες θα πρέπει να περιορίσουμε τις επιλογές μας».

Με τον παίκτη από το Μισισίπι να τίθεται εκτός δράσης επ’ αόριστον, η λίστα τραυματιών της ομάδας έγινε ακόμη πιο μεγάλη. Ο Τζόελ Μπολομπόι, ο Αϊζάια Κάνααν και ο Χασιέλ Ριβέρο παραμένουν στα «πιτς», όμως οι Γκράχαμ, Ντόμπριτς και Πλάβσιτς βρίσκονται πιο κοντά στην επιστροφή τους.