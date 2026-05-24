Ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν συνεχίζει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα όπως ανακοίνωσαν οι Σέρβοι.

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Ερυθρού Αστέρα με τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Οι Σέρβοι έκαναν γνωστό πως χώρισαν οι δρόμοι.

Πλέον τον ρόλο του head coach μέχρι το τέλος της σεζόν θα τον αναλάβει ο Μίλαν Τόμιτς. Φέτος ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της Euroleague και αποκλείστηκε στα play in από την Μπάρτσα.

Η ανακοίνωση

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον ο πρώτος προπονητής της ομάδας.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προηγούμενο προπονητή για την αφοσίωση και την αφοσιωμένη δουλειά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον σύλλογό μας.

Την ομάδα θα καθοδηγήσει το επόμενο διάστημα ο πρώην προπονητής μας Μίλαν Τόμιτς, τον οποίο ο σύλλογος τον ευχαριστεί που δέχτηκε να αναλάβει την ομάδα αυτή τη στιγμή και οδήγησε την ομάδα στους τελικούς του εγχώριου πρωταθλήματος»