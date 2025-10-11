Το «γεμάτο» double double του Σάσα Βεζένκοβ, του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της 3ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο δυνατό ποδαρικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κερδίζοντας εύκολα την Ντουμπάι με 86-67.

Μια νίκη που έφερε φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έκανε... πράγματα και θαύματα στο παρκέ με αποτέλεσμα να κερδίσει τον τίτλο του MVP της 3ης αγωνιστικής.

Αγωνίστηκε 23:31 λεπτά και σε αυτό διάστημα πρόλαβε να «γεμίσει» την στατιστική του και να συγκεντρώσει 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς έχοντας 25 πόντους με 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ (9 αμυντικά, 2 επιθετικά), 1 ασίστ, 1 τάπα και 4 κερδισμένα φάουλ.