Βεζένκοβ: «Ένιωθα καλά, δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου»

Ο Σάσα Βεζένκοβ «έγραψε» ένα ακόμα εξαιρετικό ματς στο «βιογραφικό» του ωστόσο έμεινε ταπεινός και απέφυγε να μιλήσει για την δική του απόδοση.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν ο MVP της πρεμιέρας του Ολυμπιακού έχοντας 25 πόντους και 11 ριμπάουντ οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη επί της Ντουμπάι με 86-67.

Παρόλα αυτά δεν θέλησε να μιλήσει για τον εαυτό του: «Είναι πολύ ωραίο που επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Κάθε χρόνο λέμε πως θέλουμε να προστατέψουμε την έδρα μας. Είναι νωρίς στην σεζόν, είναι μαραθώνιος. Κάθε ομάδα πρέπει να βρει ρυθμό. Σήμερα προσπαθήσαμε περισσότερο στην άμυνα, δεχθήκαμε μόνο 67 πόντους από μία ταλαντούχα ομάδα. Έχουμε διαβολοβδομάδα, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, τα καταφέραμε απόψε και πρέπει να συνεχίσουμε» είπε αρχικά ο Βεζένκοβ και συνέχισε:

«Ένιωθα καλά, δούλεψα σκληρά και πάντα βλέπω το ματς. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα, δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω, να δώσω τα πάντα κάθε βράδυ και χαίρομαι που κερδίσαμε το ματς».