Άρης: Αφίχθη στην Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης» (vid)
Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Άρης έφτασε στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν δύο πολύ δυνατά φιλικά ενόψει της νέας σεζόν, προτού μεταβούν στο Βελιγράδι για το εξίσου δυνατό «crash test» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στις 18 Σεπτεμβρίου.
Απόντες από τον τουρνουά για τον «Θεό του Πολέμου» οι Άνταμ Μοκόκα, Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης. Οι δύο πρώτοι, είναι πιθανό, να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τη Crvena Zvezda στη σερβική πρωτεύουσα.
Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λίντελ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς.
Το πρόγραμμα των φιλικών
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
18:00, Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:00, Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
15:45, Άρης – Ερυθρός Αστέρας
18:00, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Δείτε το video της άφιξης:
Ο Άρης έφτασε στην Κύπρο για το φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 10, 2026
Αποστολή: Παναγιώτης Ραμαντάνης pic.twitter.com/3dKJoM5kYa
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