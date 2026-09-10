Η αποστολή του Άρη αφίχθη στη Λευκωσία για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» (11-13 Σεπτεμβρίου).

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Άρης έφτασε στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν δύο πολύ δυνατά φιλικά ενόψει της νέας σεζόν, προτού μεταβούν στο Βελιγράδι για το εξίσου δυνατό «crash test» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στις 18 Σεπτεμβρίου.

Απόντες από τον τουρνουά για τον «Θεό του Πολέμου» οι Άνταμ Μοκόκα, Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης. Οι δύο πρώτοι, είναι πιθανό, να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τη Crvena Zvezda στη σερβική πρωτεύουσα.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λίντελ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς.

Το πρόγραμμα των φιλικών

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

18:00, Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:00, Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

15:45, Άρης – Ερυθρός Αστέρας

18:00, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Δείτε το video της άφιξης: