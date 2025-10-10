Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βράβευσαν τον Κώστα Παπανικολάου ως ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία των «ερυθρόλευκων».

Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 748 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη, ώστε να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία των Πειραιωτών!

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Ντουμπάι BC, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βράβευσαν τον Παπανικολάου ως ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία των «ερυθρόλευκων».

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μετρά 370 συμμετοχές στη EuroLeague, 340 στο ελληνικό πρωτάθλημα (σ.σ. μεσολάβησε ο αγώνας με το Μαρούσι), 31 στο Κύπελλο Ελλάδας και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στη EuroLeague, 364 στο ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδας και 2 στο Διηπειρωτικό.

Επιπλέον, ο Κώστας Παπανικολάου κατέχει και τα εξής σημαντικά ρεκόρ:

Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές του Ολυμπιακού στην EuroLeague.

Είναι πρώτος σε κλεψίματα στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague.

Είναι πρώτος σε κλεψίματα στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα.

