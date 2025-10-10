Ο Τσικίνιο στο πλευρό του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι BC

Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο στο πλευρό των Πειραιωτών απέναντι στην Ντουμπάι BC
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Ντουμπάι BC, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague απέναντι στην ομάδα από το Εμιράτο που ντεμπουτάρει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αποδοκιμάστηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού κατά την παρουσίασή του, ενώ ο Τσικίνιο βρέθηκε στο φαληρικό στάδιο για να στηρίξει τους «ερυθρόλευκους».
Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει εξελιχθεί σε… θαμώνα του ΣΕΦ, καθώς παρακολουθεί την ομάδα μπάσκετ σε κάθε ευκαιρία.
🔴 Ο Τσικίνιο στο πλευρό των Πειραιωτών στο Ολυμπιακός - Ντουμπάι! #OlympiacosBC pic.twitter.com/7cDSY3F2fk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 10, 2025
