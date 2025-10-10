Ο Τσικίνιο στο πλευρό του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι BC

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Τσικίνιο βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στηρίζοντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Ντουμπάι BC, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague απέναντι στην ομάδα από το Εμιράτο που ντεμπουτάρει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αποδοκιμάστηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού κατά την παρουσίασή του, ενώ ο Τσικίνιο βρέθηκε στο φαληρικό στάδιο για να στηρίξει τους «ερυθρόλευκους».

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει εξελιχθεί σε… θαμώνα του ΣΕΦ, καθώς παρακολουθεί την ομάδα μπάσκετ σε κάθε ευκαιρία.