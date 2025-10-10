Με την ψυχή τους πανηγύρισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού το «διπλό» στη Βιτόρια με τον Τι Τζέι Σορτς και τον Κώστα Σλούκα να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βάλει... τρικλοποδιά στον εαυτό του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος!

Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017.

One man show θα μπορούσε να πει κανείς, ειδικά για τον τρόπο που ο Αμερικανός σταρ έβαλε τη δική του υπογραφή στο φινάλε. Όπως είναι λογικό, οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν το καλάθι του Ναν με την ψυχή τους. Συγκεκριμένα, ο Τι Τζέι Σορτς δεν κρατήθηκε και πετάχτηκε από τον πάγκο στο παρκέ για να πανηγύρισει το καλάθι με τον συμπαίκτη του, ενώ και ο Κώστας Σλούκας δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του.