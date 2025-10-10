Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Οι απίστευτες αντιδράσεις των συμπαικτών του Ναν, εκσφενδονίστηκε από τον πάγκο στο παρκέ ο Σορτς, τρελάθηκε ο Σλούκας! (vid)
Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βάλει... τρικλοποδιά στον εαυτό του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος!
Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017.
- Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86: Ναν, μόνο εσύ! Το απίστευτο buzzer-beater που «σκότωσε» τους Βάσκους
One man show θα μπορούσε να πει κανείς, ειδικά για τον τρόπο που ο Αμερικανός σταρ έβαλε τη δική του υπογραφή στο φινάλε. Όπως είναι λογικό, οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν το καλάθι του Ναν με την ψυχή τους. Συγκεκριμένα, ο Τι Τζέι Σορτς δεν κρατήθηκε και πετάχτηκε από τον πάγκο στο παρκέ για να πανηγύρισει το καλάθι με τον συμπαίκτη του, ενώ και ο Κώστας Σλούκας δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του.
Δείτε το βίντεο
.@nunnbetter_ for the W! ☘️💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/WrdwxyLSvF— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 9, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.