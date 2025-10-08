Ο Τομά Ερτέλ μηνύει τη Μπαρτσελόνα για αθέτηση συμβολαίου και ζητά αποζημίωση ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι σχέσεις του Τομά Ερτέλ με τη Μπαρτσελόνα βρίσκονται σε κρίση, αφού ο Γάλλος μηνύει την πρώην ομάδα του για αθέτηση συμβολαίου, που τον ανάγκασε να αλλάξει τα πλάνα του την περασμένη σεζόν, και ζητά αποζημίωση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο έμπειρος γκαρντ αναφέρει ότι πέρσι είχε συμφωνήσει με τους Καταλανούς για την επιστροφή του στη Βαρκελώνη, όπου είχε αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια από το 2017-21. Μάλιστα, ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν ταξιδέψει για να ξεκινήσει η σεζόν, αλλά την τελευταία στιγμή η ομάδα άλλαξε γνώμη. Τα ρεπορτάζ υποστήριξαν τότε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από τους φίλους της ομάδας για την επιστροφή του Ερτέλ.

Τελικά, ο 36χρονος έπαιξε αναγκαστικά στη Λα Κορούνια μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ φέτος έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν για την επιστροφή του στα παρκέ της EuroLeague. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα λόγω τραυματισμού.

Πάντως, η Μπαρτσελόνα αρνείται ότι υπήρξε προσύμφωνο ή κάποιο συμβόλαιο, με την υπόθεση να οδεύει στα ισπανικά δικαστήρια.