Μπαρτσελόνα: Στο ραντάρ των «μπλαουγκράνα» ο Νικ Ρίτσαρντς
Από... πολλά κύματα πέρασε η Μπαρτσελόνα τους τελευταίους μήνες και πλέον προσπαθεί να... επανέλθει στο προσκήνιο ενισχύοντας το ρόστερ της.
Η πρόσληψη του Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς άρχισε να δρομολογεί τις εξελίξεις στις τάξεις των μπλαουγκράνα οι οποίοι συνεχίζουν τις κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.
Όπως αναφέρουν στην Καταλονία, το όνομα που έχει κυκλωθεί από τον Σλοβένο τεχνικό είναι αυτό του Νικ Ρίσαρντς (29χρ., 2.11μ.) ο οποίος αγωνίζεται στις δύο θέσεις της front line.
Ο Τζαμαϊκανός φόργουορντ/σέντερ μετράει 305 ματς στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 7.1 πόντους και 5.8 ριμπάουντ με 62% εντός παιδιάς και 72% στις βολές με τις φανέλες των Χόρντς, Σανς και Μπουλς.
Από τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί ήδη είναι οι Τζάστιν Ρόμπινσον, Ολιβιέ Νκαμούα, Τζος Νίμπο, Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι, Ταϊρίς Μάρτιν, Τόσαν Εβμπουμουάν.
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