Χωρίς τον Νίκο Λαπροβίτολα θα πορευτεί η Μπαρτσελόνα για το επόμενο διάστημα.

Μπορεί να έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το Telekom Center Αthens κόντρα στον Παναθηναϊκό η Μπαρτσελόνα με 103-96, αλλά τα νέα δεν είναι ευχάριστα στο ιατρικό δελτίο. Οι Καταλανοί θα στερηθούν τον Νίκο Λαπροβίτολα για τις τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

Ο γκαρντ της Μπάρτσα έχει θέμα στον αριστερό προσαγωγό του, το οποίο τον βάζει στα... πιτς. Ο Αργεντινός είχε σταθεί άτυχος και πέρυσι, όπου έχασε όλη τη σεζόν λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη στο δεξί του γόνατο.

Φέτος σε δύο ματς της Euroleague μετρά 10.5 πόντους, 6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 41.7% τρίποντα. Σημαντική η απουσία του για τον Πεναρόγια.