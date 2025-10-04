Μπαρτσελόνα: Πλήγμα με Λαπροβίτολα, off για τρεις εβδομάδες
Μπορεί να έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το Telekom Center Αthens κόντρα στον Παναθηναϊκό η Μπαρτσελόνα με 103-96, αλλά τα νέα δεν είναι ευχάριστα στο ιατρικό δελτίο. Οι Καταλανοί θα στερηθούν τον Νίκο Λαπροβίτολα για τις τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού.
Ο γκαρντ της Μπάρτσα έχει θέμα στον αριστερό προσαγωγό του, το οποίο τον βάζει στα... πιτς. Ο Αργεντινός είχε σταθεί άτυχος και πέρυσι, όπου έχασε όλη τη σεζόν λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη στο δεξί του γόνατο.
Φέτος σε δύο ματς της Euroleague μετρά 10.5 πόντους, 6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 41.7% τρίποντα. Σημαντική η απουσία του για τον Πεναρόγια.
