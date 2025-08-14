Ο Τομά Ερτέλ επιστρέφει στην Βιλερμπάν και μάλιστα στην Euroleague καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από τον γαλλικό σύλλογο.

Παίκτης της Βιλερμπάν θα είναι ο Τομά Ερτέλ, με τον έμπειρο Γάλλο γκαρντ να επιστρέφει στην ομάδα της Λιόν και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 36χρονου Ερτέλ ο οποίος υπέγραψε για τη σεζόν 2025-26. Μάλιστα επέστρεψε στην ομάδα της Λιόν μετά το δεύτερο μισό της σεζόν 2020-21 ενώ είχε βρεθεί στη Βιλερμπάν και στο ξεκίνημα της καριέρας του και δη την διετία 2009-2011.

Ο Ερτέλ θα ξαναβρεθεί στα παρκέ της Euroleague ύστερα από τρία χρόνια και δη από τη σεζόν 2021-22, όταν και αποτελούσε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Συνολικά μετράει 253 ματς με 9.6 πόντους, 5.3 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.