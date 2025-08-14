Ερτέλ: Επέστρεψε στην Βιλερμπάν και στην Euroleague!
Παίκτης της Βιλερμπάν θα είναι ο Τομά Ερτέλ, με τον έμπειρο Γάλλο γκαρντ να επιστρέφει στην ομάδα της Λιόν και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 36χρονου Ερτέλ ο οποίος υπέγραψε για τη σεζόν 2025-26. Μάλιστα επέστρεψε στην ομάδα της Λιόν μετά το δεύτερο μισό της σεζόν 2020-21 ενώ είχε βρεθεί στη Βιλερμπάν και στο ξεκίνημα της καριέρας του και δη την διετία 2009-2011.
Ο Ερτέλ θα ξαναβρεθεί στα παρκέ της Euroleague ύστερα από τρία χρόνια και δη από τη σεζόν 2021-22, όταν και αποτελούσε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Συνολικά μετράει 253 ματς με 9.6 πόντους, 5.3 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
𝗔𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗛𝗲𝘂𝗿𝘁𝗲𝗹 🇫🇷— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 14, 2025
Thomas Heurtel rejoint LDLC ASVEL pour la saison 2025-2026. Il apportera son expérience sur le terrain, notamment avec sa capacité à construire et créer des opportunités, et son expérience européenne, lui qui a connu… pic.twitter.com/K61MzV3S0m
