Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Ανησυχία για Μούσα, τραυματίστηκε στο γόνατο
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την ερχόμενη Παρασκευή (10/10) την Ντουμπάι BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (6/10) παιχνίδι για την Αδριατική Λίγκα κερδίζοντας εύκολα την ομάδα του Σπλιτ με 92-58.
Μόνο που της... βγήκε ξινή αυτή η νίκη καθώς είδε τον Ντζάναν Μούσα να τραυματίζεται στο δεξί του γόνατο και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Ο Βόσνιος γκαρντ/φόργουορντ δεν επέστρεψε στο παιχνίδι έχοντας αγωνιστεί μόλις 08:28 έχοντας επτά 7 πόντους.
Φυσικά σήμανε αμέσως συναγερμός στις τάξεις της Ντουμπάι ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.
