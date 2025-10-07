Ο Ντζάναν Μούσα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντουμπάι με την Σπλιτ για την ABA Liga κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την ερχόμενη Παρασκευή (10/10) την Ντουμπάι BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (6/10) παιχνίδι για την Αδριατική Λίγκα κερδίζοντας εύκολα την ομάδα του Σπλιτ με 92-58.

Μόνο που της... βγήκε ξινή αυτή η νίκη καθώς είδε τον Ντζάναν Μούσα να τραυματίζεται στο δεξί του γόνατο και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Ο Βόσνιος γκαρντ/φόργουορντ δεν επέστρεψε στο παιχνίδι έχοντας αγωνιστεί μόλις 08:28 έχοντας επτά 7 πόντους.

Φυσικά σήμανε αμέσως συναγερμός στις τάξεις της Ντουμπάι ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.