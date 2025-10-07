Με το ενδεχόμενο της απόσυρσής του Λεμπρόν στο τέλος της σεζόν να είναι ανοικτό, εκτοξεύθηκαν στα ύψη οι τιμές για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κρατάει στην... πρίζα τους θαυμαστές του (και όχι) μόνο για την «απόφαση των αποφάσεων» το απόγευμα της Τρίτης (7/10) ώρα Ελλάδας (19:00).

Φυσικά το επικρατέστερο σενάριο έχει να κάνει με την ανακοίνωση της απόφασής του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της ερχόμενης σεζόν.

Κάτι που έχει σημάνει πραγματικό συναγερμό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού καθώς όλοι θα περιμένουν να δουν ποια θα είναι -τελικά- αυτή η απόφαση.

Πάντως ήδη έχουν ξεκινήσει τις... απαραίτητες κινήσεις κέρδους στο Λος Άντζελες! Το τελευταίο ματς των Λέικερς για τη σεζόν 2025-26 έχει προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου (σ.σ. ξημερώματα 13 Απριλίου ώρα Ελλάδας) με αντίπαλο τους Γιούτα Τζαζ το οποίο θα διεξαχθεί στην «Crypto.com Arena» του Λος Άντζελες.

Η αρχική τιμή του φθηνότερου εισιτηρίου γι' αυτό το ματς ανέρχονταν στα 85 δολάρια, αλλά λίγες ώρες μετά την... προαναγγελία του Λεμπρόν εκτοξεύθηκε στα 445 δολάρια! Όπερ και σημαίνει ποσοστό αύξησης της τάξεως του 423.53%!

Μάλιστα τα εισιτήρια στις court seats γι' αυτό το ματς εκτινάχθηκαν στα 2.500 δολάρια το καθένα!