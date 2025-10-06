Ο Ντουέιν Μπέικον με double double οδήγησε την Ντουμπάι BC στη νίκη απέναντι στην Σπλιτ (92-58) πριν το ταξίδι της στην Ελλάδα για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό στην EuroLeague.

Η Ντουμπάι ξαναβρήκε τον δρόμο προς τη νίκη μετά την ήττα στο Πριγκιπάτο στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στην Αδριατική Λίγκα. Το σύνολο της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία απέναντι στη Σπλιτ, φτάνοντας σε μια επιβλητική επικράτηση που έστειλε μήνυμα δυναμικής ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Στο επίκεντρο, όπως πάντα, βρέθηκε ο Ντουέιν Μπέικον, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, που έφτασε σε ένα γεμάτο double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, δείχνοντας εξαιρετική φόρμα. Σημαντική συνεισφορά είχε και ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» Φίλιπ Πετρούσεφ, με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, κρατώντας την ομάδα σταθερή σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Μετά από αυτή τη νίκη, η Ντουμπάι στρέφει τώρα την προσοχή της στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (10/10, 21:15). Και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 1-1 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, γεγονός που αναμένεται να προσθέσει έξτρα ένταση και ενδιαφέρον στη μάχη του Πειραιά.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 44-34, 57-43, 92-58.