Η Ντουμπάι BC θα δώσει μπροστά στο κοινό της τα πρώτα παιχνίδια των τελικών της ABA Liga απέναντι στην Παρτίζαν, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η σειρά θα ξεκινήσει στην «Coca-Cola Arena».

Μετά από μεγάλο διάστημα αγώνων μακριά από τη φυσική της έδρα λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η ομάδα του Αλεξάνταρ Σέκουλιτς επιστρέφει στο σπίτι της, έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Αδριατική Λίγκα.

Οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδωσαν το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή των αγώνων στο Ντουμπάι, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς να προγραμματιστούν για τις 4 και 6 Ιουνίου στην «Coca-Cola Arena» με την Παρτίζαν να αποδέχεται με τη σειρά της τις συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας που παρουσιάστηκαν.

Η ανακοίνωση

Η ABA League, σε συνεργασία με την Ντουμπάι και την Παρτιζάν, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πρώτοι αγώνες των τελικών θα πραγματοποιηθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή της ομάδας στην έδρα της, έπειτα από αρκετούς μήνες μακριά από το Ντουμπάι.

Από τον Φεβρουάριο, η Ντουμπάι έδινε τους εντός έδρας αγώνες της στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με το Σαράγεβο και τη Ζένιτσα να λειτουργούν ως προσωρινές έδρες κατά τη διάρκεια της περιόδου μετεγκατάστασης του συλλόγου. Πλέον, η ομάδα επιστρέφει στο Ντουμπάι για τους σημαντικότερους αγώνες στην ιστορία της.

Η πρόκριση στους τελικούς της ABA League αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη εντυπωσιακή πορεία του συλλόγου. Μόλις στη δεύτερη σεζόν της στην ABA League, η Ντουμπάι θα διεκδικήσει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της μπροστά στο κοινό της, υποδεχόμενη παράλληλα έναν από τους πιο εμβληματικούς συλλόγους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Παρτιζάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε αυτούς τους αγώνες των τελικών πίσω στο Ντουμπάι”, δήλωσε ο Ντέγιαν Καμένιασεβιτς, συνδιευθύνων σύμβουλος της Ντουμπάι. “Τους τελευταίους μήνες, οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και οι φίλαθλοί μας έχουν επιδείξει απίστευτη ανθεκτικότητα και αφοσίωση. Το γεγονός ότι επιστρέφουμε στην έδρα μας για τους μεγαλύτερους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου είναι μια ξεχωριστή στιγμή για όλους όσοι συνδέονται με την Ντουμπάι”.

“Αγωνιζόμαστε για το Ντουμπάι και για τον κόσμο μας. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, νιώθαμε τη στήριξη των φιλάθλων μας όπου κι αν αγωνιζόμασταν και τώρα έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να παίξουμε ξανά μπροστά τους. Ανυπομονούμε να δούμε την Coca-Cola Arena γεμάτη και να δημιουργήσουμε μια αξέχαστη ατμόσφαιρα για την πόλη μας, τους φιλάθλους μας και το μπάσκετ στην περιοχή”».