Ο Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος έπιασε λιμάνι μετά από ένα μεγάλο... σίριαλ, έφτασε από το Βελιγράδι με καθυστέρηση μισής ώρας, αφού προσγειώθηκε στις 16:10 αντί για τις 15:40 που ήταν προγραμματισμένο αρχικά.

Ο Φρανκ Ντιλικινά θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τους νέους του συμπαίκτες, οι οποίοι ακόμη βρίσκονται στη Ρόδο για το Stoiximan Super Cup, ενώ μοιάζει πολύ δύσκολο να αγωνιστεί στην «διαβολοβδομάδα» απέναντι σε Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10).