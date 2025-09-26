Ο Φρανκ Ντιλικινά είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, μετά από ένα σίριαλ που κράτησε αρκετές ημέρες και πέρασε από 40 κύματα. Το Gazzetta έχει το ρεπορτάζ...

Η υπόθεση Φρανκ Ντιλικινά πέρασε από 40 κύματα μέχρι τελικά ο Γάλλος να πιάσει Λιμάνι, καθώς από «κλεισμένος» την Δευτέρα (22/9), την Πέμπτη (25/9) έγινε «τελειωμένος» και την Παρασκευή (26/9) είχαμε την απόλυτη ανατροπή, φτάνοντας στην οριστική συμφωνία.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά, προκειμένου να βγάλουμε μια άκρη και να λύσουμε το κουβάρι της υπόθεσης, που υποθετικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και μέρες.

Την Δευτέρα ο παίκτης προτάθηκε ως ελεύθερος στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι, γνωρίζοντας πως άμεσα δεν υπήρχε περίπτωση να βρουν κάτι άλλο στην αγορά, συμφώνησαν αμέσως με τον Φρανκ Ντιλικινά, που έτσι κι αλλιώς, είχε ενημερωθεί από την Παρτίζαν πως μπορεί να βρει ομάδα και να φύγει.

Η Παρτίζαν από πλευράς της, μόλις είδε πως ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που θέλει τον Φρανκ Ντιλικινά, αποφάσισε να αξιώσει αποζημίωση για να τον αφήσει ελεύθερο, με τους Σέρβους, στην πρώτη τους επαφή, να ζητούν 500 χιλιάδες ευρώ. Το εν λόγω ποσό ολοένα και κατέβαινε, φτάνοντας στις 300 χιλιάδες, όμως ο Ολυμπιακός, από την στιγμή που ο παίκτης είχε προταθεί ως ελεύθερος, δεν είχε σκοπό να μπει σε διαπραγματεύσεις.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, οι Ερυθρόλευκοι διεμήνυσαν στον παίκτη πως πρέπει εκείνος να τα βρει με την ομάδα του, προκειμένου να μείνει ελεύθερος, με τον Φρανκ Ντιλικινάαπό πλευράς του να κάνει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου ουσιαστικά να κάνει την Παρτίζαν να μείνει πιστή στην αρχική δέσμευση που είχε προς τον αθλητή. Ότι δηλαδή «φέρε ομάδα και φύγε», κάτι που, όπως σας είπαμε, άλλαξε στην πορεία, όταν οι Σέρβοι έμαθαν πως ο υποψήφιος «μνηστήρας» είναι ο Ολυμπιακός.

Εν τέλει, μετά και από την πίεση του Φρανκ Ντιλικινά, αλλά και από την θέληση του Γιώργου Μπαρτζώκα να φέρει τον παίκτη στον Πειραιά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι Ερυθρόλευκοι είπαν το ναι στις 200 χιλιάδες ευρώ που ζήτησε η Παρτίζαν, με τον Γάλλο να μένει έτσι ελεύθερος και να ανακοινώνεται από τους Πρωταθλητές Ελλάδας.