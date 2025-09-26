Σπάει και... αγοράζει: Το πρωτόγνωρο ποσό που έχει δώσει ο Ολυμπιακός για να βγάλει παίκτες από συμβόλαια!

Ο Ολυμπιακός τους τελευταίους μήνες έχει ξοδέψει αρκετά λεφτά ώστε να αποκτήσει τους παίκτες που θέλει ο ίδιος, έχοντας δώσει με αυτόν τον τρόπο ένα... πρωτόγνωρο ποσό σε άλλες ομάδες ώστε να σπάσουν τα συμβόλαια. Δείτε ποιο είναι το συνολικό ποσό από την απόκτηση του Σέιμπεν Λι μέχρι και αυτή του Φρανκ Ντιλικινά.

Photo credits: Χρήστος Ζωίδης

Ο Ολυμπιακός, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ της Euroleague έδωσε τα χέρια με τον Φρανκ Ντιλικινά και πλέον έχει με κάθε επισημότητα στο ρόστερ του, τον Γάλλο γκαρντ.

Ο Ντιλικινά ήταν παίκτης που ανήκε στην Παρτίζαν Βελιγραδίου και για να τον αποκτήσουν οι «ερυθρόλευκοι» έπρεπε πέρα από την πλευρά του παίκτη να τα βρουν με τη σέρβικη ομάδα ώστε να τον αφήσει και να πάρει τον δρόμο προς τον Πειραιά.

Μπορεί συνήθως στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι ομάδες να κινούνται ώστε να αποκτήσουν παίκτες στη λήξη του συμβολαίου τους, με τα buy outs και τις συμφωνίες γενικότερα ανάμεσα στους συλλόγους για χρηματικό ποσό να είναι σπάνιες, ωστόσο ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν το έχει πράξει αρκετές φορές, ακολουθώντας με αυτόν τον τρόπο μία πρωτόγνωρη τακτική για τα δεδομένα της Euroleague.

Το 5/6 του Ολυμπιακού και το συνολικό ποσό που έχει δώσει σε ομάδες

Δεν είναι η πρώτη φορά όπου μία ομάδα πληρώνει buy out ή κάποιο άλλο ποσό ώστε να αποκτήσει έναν παίκτη, ωστόσο σίγουρα δεν είναι το συνηθισμένο όπως αναφέραμε. Στα τελευταία δύο χρόνια, η πρώτη φορά όπου ο Ολυμπιακός αποφάσισε να δώσει λεφτά ώστε να κάνει δικό του έναν παίκτη, ήταν τον Φεβρουάριο όταν διαπραγματεύτηκε και πήρε τον Σέιμπεν Λι από τη Μανίσα.

Αντίστοιχα, οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν το καλοκαίρι απέκτησαν τον Αντώνη Καραγιαννίδη με τον οποίο συμφώνησαν για πέντε συνολικά χρόνια, ενώ ο Προμηθέας Πατρών έλαβε 500.000 ευρώ για να τον αφήσει.

Η ομάδα του Πειραιά, απέκτησε και τον Τάισον Γουόρντ με αντίστοιχο τρόπο, αφού όπως είχαν αναφέρει πληροφορίες του Gazzetta, ο Ολυμπιακός έδωσε 300.000 ευρώ ώστε να τον κάνουν δικό τους.

Επίσης με buy out είχε αποκτηθεί ο Ντόντα Χολ από τη Μπασκόνια αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου από την ΑΕΚ.

Συνοψίζοντας, μετά και την απόκτηση του Ντιλικινά, οι πέντε από τις έξι μεταγραφές του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου έγιναν με τη χρήση είτε κάποιου buy out ή με την πληρωμή κάποιου ποσού όπου συμφώνησαν οι πλευρές των δύο ομάδων. Εξαίρεση ο Κώστας Αντετοκούνμπο που είχε μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Συνολικά, αν προσθέσουμε όλα τα ποσά και αυτό του Σέιμπεν Λι από την περασμένη σεζόν αλλά και αυτό του Φρανκ Ντιλικινά (200.000), τότε διαπιστώνουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ξοδέψει 2.400.000 ευρώ τα οποία έχει δώσει σε ομάδες και όχι σε παίκτες.