Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον χορηγό του για την προσαρμογή του λογοτύπου στη νέα φανέλα της σεζόν.

Πλησιάζουν οι μέρες για το τζάμπολ της EuroLeague και ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του μετά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία.

Εκεί μάλιστα έγιναν και τα γυρίσματα για τα βίντεο με τη νέα εντός έδρας φανέλα του «τριφυλλιού». Από τη νέα εμφάνιση απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα, ακόμα και από τη λεπτομέρεια που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού και οι «πράσινοι» έστειλαν ευχαριστήρια ανακοίνωση για την προσαρμογή στο λογότυπο.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να ευχαριστήσει τον ΟΠΑΠ, μεγάλο χορηγό της ομάδας μας, για τη διαχρονική στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του στην κοινή μας πορεία.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα των φιλάθλων μας, που επί σειρά ετών επιθυμούσαν την προσαρμογή του λογοτύπου στο μπροστινό μέρος της φανέλας μας στα παραδοσιακά χρώματα του Συλλόγου, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία. Το μεσημέρι της Τετάρτης (24/09) παρουσιάστηκε επίσημα η νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2025/26, η οποία φέρει πλέον το λογότυπο του «Πάμε Στοίχημα» προσαρμοσμένο αισθητικά, με πράσινες και χρυσές λεπτομέρειες, πλήρως εναρμονισμένο με την ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Μια κίνηση που αποδεικνύει έμπρακτα τη σύνδεση του ΟΠΑΠ με τους φιλάθλους.

Συνεχίζουμε μαζί, με κοινό όραμα και υψηλούς στόχους, για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες».