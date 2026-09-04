Οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν και... στρώθηκαν αμέσως στη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ.

Επέστρεψαν στις επάλξεις και ξεκίνησαν τη... δουλειά οι διεθνείς του Παναθηναϊκού υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X.

Συγκεκριμένα οι Ντίνος Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ενσωματώθηκαν την Πέμπτη (03/09) στην προετοιμασία του Τριφυλλιού, καθώς ολοκλήρωσαν τα παιχνίδια με τις Εθνικές Ομάδες για το «παράθυρο» του Αυγούστου.

Παρόντες στην προπόνηση ήταν και οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Φραγκίσκος Αλβέρτης, με τους δύο θρύλους του Τριφυλλιού να αναμένεται να διαδραματίσουν νευραλγικό ρόλο στο πράσινο στρατόπεδο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δείτε το βίντεο: