Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα πράσινη φανέλα με τις χρυσές λεπτομέρειες
Η νέα σεζόν βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην έναρξή της και όπως είναι φυσιολογικό υπάρχει ανυπομονησία από όλους τους φιλάθλους ώστε να δουν την αγαπημένη τους ομάδα ξανά.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του μετά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία. Εκεί μάλιστα έγιναν και τα γυρίσματα για τα βίντεο με τη νέα εντός έδρας φανέλα του «τριφυλλιού».
Όπως είχε αναφερθεί, από τη νέα εμφάνιση απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα, ακόμα και από τη λεπτομέρεια που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού. Το πράσινο χρώμα «ντύνουν» χρυσές λεπτομέρειες, μεταξύ αυτών και το έμβλημα του Παναθηναϊκού.
Η νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού
Designed with precision. Crafted with excellence. Every detail tells our story.
Pure Green. Pure Gold.
The 2025/26 home jersey embodies the legacy of our team!
@adidasHoops
#WeTheGreens #paobcaktor #adidasgr #createdwithadidas pic.twitter.com/0zlqOtpvTJ— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 24, 2025
