Αυτή είναι η νέα εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού με το πράσινο χρώμα να κυριαρχεί, τις χρυσές λεπτομέρειες να προσφέρουν μία διαφορετική αισθητική και το κόκκινο να απουσιάζει εντελώς.

Η νέα σεζόν βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην έναρξή της και όπως είναι φυσιολογικό υπάρχει ανυπομονησία από όλους τους φιλάθλους ώστε να δουν την αγαπημένη τους ομάδα ξανά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του μετά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία. Εκεί μάλιστα έγιναν και τα γυρίσματα για τα βίντεο με τη νέα εντός έδρας φανέλα του «τριφυλλιού».

Όπως είχε αναφερθεί, από τη νέα εμφάνιση απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα, ακόμα και από τη λεπτομέρεια που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού. Το πράσινο χρώμα «ντύνουν» χρυσές λεπτομέρειες, μεταξύ αυτών και το έμβλημα του Παναθηναϊκού.