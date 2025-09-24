Αποκαλυπτήρια στη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού: Καταργείται το κόκκινο
Λίγες ημέρες έμειναν για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague και την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου στο "TELEKOM CENTER Athens" και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν την ολοκαίνουργια φανέλα, τα αποκαλυπτήρια της οποίας θα γίνουν το μεσημέρι της Τεταρτης (24/9, 12:00).
Την ώρα που η αποστολή της ομάδας θα βρίσκεται στον... αέρα για το ταξίδι της επιστροφής από το Σίδνεϊ (σ.σ. το πρώτο γκρουπ επιστρέφει στις 15:00 και το δεύτερο το βράδυ της ίδιας ημέρας) θα βγει στον αέρα η νέα φανέλα της ομάδας, με την ΚΑΕ να δίνει μια πρώτη γεύση μ' ένα teaser.
Μάλιστα τα γυρίσματα έγιναν στην Μελβούρνη όπου και... ταξίδεψε η νέα φανέλα για τις ανάγκες του εν λόγω teaser. Ήδη είναι ευδιάκριτη η χρυσή λεπτομέρεια στο σήμα της ομάδας και στον αριθμό ενώ δεν θα είναι και μοναδική διαφορά σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
Λίγο πολύ ο Κέντρικ Ναν έκανε ένα μικρό... spoiler με τα λεγόμενά του. Με το μότο "όλα αλλάζουν" και τον Αμερικανό να δανείζεται το όνομά του χορηγού λέει "Πάμε Στοίχημα;" Εκεί ακριβώς θα είναι και η μεγάλη διαφορά καθώς αφαιρείται η κόκκινη λεπτομέρεια και το όνομα του χορηγού θα είναι σε πράσινο και χρυσαφί φόντο.
