Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» (04/09), σε ένα φιλικό... ξεμούδιασμα κεκλεισμένων των θυρών.

Φιλικό... τεστ για τον Παναθηναϊκό απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά». Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει την ευκαιρία να δει κάποια πράγματα που θέλει από τους παίκτες του, πριν δώσει τις πιο δύσκολες φιλικές αναμετρήσεις ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι διεθνείς επέστρεψαν στις... επάλξεις και προπονήθηκαν στο «Telekom Center Athens» μαζί με τους συμπαίκτες τους. Συγκεκριμένα οι Ντίνος Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ενσωματώθηκαν την Πέμπτη (03/09) στην προετοιμασία του Τριφυλλιού, καθώς ολοκλήρωσαν τα παιχνίδια με τις Εθνικές Ομάδες.

Ο Σέρβος κόουτς θα πάρει ένα πρώτο δείγμα γραφής, με τις απουσίες των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς να είναι ήδη γνωστές.