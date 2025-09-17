Ο Κίναν Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για 15-20 ημέρες. Τι είναι, όμως, το... κακό που βρήκε τον Αμερικανό;

Ο Κίναν Έβανς είδε ξανά την ατυχία να του χτυπά την πόρτα, καθώς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 15-20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού θα χάσει τόσο το Super Cup όσο και την πρεμιέρα της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήγμα στο ροτέισιον της περιφερειακής του γραμμής.

Η οστεοχόνδρινη βλάβη αφορά τον αρθρικό χόνδρο και το υποκείμενο οστό, προκαλώντας πόνο, πρήξιμο και δυσκαμψία. Αν και στην περίπτωση του Κίναν Έβανς η αποθεραπεία δεν αναμένεται να είναι μακρά, απαιτείται προσοχή ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές. Η διάγνωση έγινε μέσω μαγνητικής τομογραφίας, ενώ το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού έχει ήδη καταρτίσει πρόγραμμα αποφόρτισης και φυσικοθεραπείας, με στόχο την ασφαλή επιστροφή του Κίναν Έβανς στο παρκέ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κίναν Έβανς έρχεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα τραυματισμού. Ο Αμερικανός στο παρελθόν υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, τραυματισμός που τον άφησε για πολλούς μήνες εκτός, ενώ με τη Ζαλγκίρις είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, μετά την ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου στο αριστερό πόδι, χάνοντας ολόκληρη σεζόν 2024 - 2025. Η νέα κάκωση, πάντως, δεν αφορά το ίδιο πόδι, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς δεν επιβαρύνεται επιπλέον το χειρουργημένο πόδι του Κίναν Έβανς.

Ο Ολυμπιακός, που επένδυσε πολλά στον Κίναν Έβανς για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην περιφέρεια, καλείται τώρα να ξεκινήσει την σεζόν χωρίς τον 29χρονο γκαρντ, που όμως είναι παλικάρι και ξέρει να αφήνει πίσω του τις... φουρτούνες. Μένει να το κάνει ακόμη μια φορά, σε μια κατάσταση βέβαια που δεν έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους εφιάλτες που έχει ζήσει ο Κίναν Έβανς.