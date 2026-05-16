Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Κολοσσό στη Ρόδο για το Game 2 των προημιτελικών. Που θα δείτε το ματς.

Πράξη δεύτερη στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL μεταξύ Ολύμπιακου και Κολοσσού. Οι Πειραιώτες δοκιμάζονται στην έδρα των Ροδιτών (16:15).

Η ομάδα του Μπαρτζώκα έκανε επίδειξη δύναμης στο πρώτο ματς της σειράς και επικράτησε με 117-76. Θέλει να τελειώσει τη σειρά γρήγορα και να επικεντρωθεί στο Final Four της Eurolegue και τον ημιτελικό με τη Φενέρ.

Τζάμπολ στο παιχνίδι στις 16:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Live η εξέλιξη του ματς στο Gazzeta.

Όποιος περάσει, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της ΑΕΚ και το Άρη, με την Ένωση να προηγείται με 1-0 μετά το 87-81 της SUNEL Arena.

Οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ξεκουραστούν στο Game 2 απέναντι στον Κολοσσό, καθώς δεν ταξίδεψαν για τη Ρόδο.

