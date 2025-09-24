Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ διάλεξε την αρχική του πεντάδα στο EuroLeague Fantasy Challenge και εμπιστεύτηκε τους συμπαίκτες του (vid)
Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της EuroLeague έχει ξεκινήσει και ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε τη δική του πινελιά στο Fantasy, παρουσιάζοντας την ιδανική του αρχική πεντάδα για το EuroLeague Fantasy Challenge.
Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού δεν μπήκε σε… πειραματισμούς, αφού εμπιστεύτηκε απόλυτα τους συμπαίκτες του, δείχνοντας πως στηρίζει την ομάδα του ακόμη και στο διαδικτυακό αυτό παιχνίδι.
Η πεντάδα που ξεχώρισε είχε στο «1» τον Τόμας Γουόκαπ, στο «2» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, στο «3» τον Κώστα Παπανικολάου, στο «4» τον Σάσα Βεζένκοβ και στο «5» τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Evan drops his Round 1 starting five — not your typical one 🤪#EBF pic.twitter.com/AmuG9BDdNW— Euroleague Fantasy Challenge (@EBF_Official) September 24, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.