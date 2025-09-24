Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ διάλεξε την αρχική του πεντάδα στο EuroLeague Fantasy Challenge και εμπιστεύτηκε τους συμπαίκτες του (vid)

Ευτυχία Οικονομίδου
Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ επέλεξε την αρχική πεντάδα του για τον πρώτο γύρο του EuroLeague Fantasy Challenge κι έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της EuroLeague έχει ξεκινήσει και ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε τη δική του πινελιά στο Fantasy, παρουσιάζοντας την ιδανική του αρχική πεντάδα για το EuroLeague Fantasy Challenge.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού δεν μπήκε σε… πειραματισμούς, αφού εμπιστεύτηκε απόλυτα τους συμπαίκτες του, δείχνοντας πως στηρίζει την ομάδα του ακόμη και στο διαδικτυακό αυτό παιχνίδι.

Η πεντάδα που ξεχώρισε είχε στο «1» τον Τόμας Γουόκαπ, στο «2» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, στο «3» τον Κώστα Παπανικολάου, στο «4» τον Σάσα Βεζένκοβ και στο «5» τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

     

