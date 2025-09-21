Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό ματς πριν από το τζάμπολ της Euroleague αντιμετωπίζοντας στο Σίδνεϊ τους Adelaide 36ers για την τελευταία ημέρα του 7ου τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος".

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Λιγότερο από 10 ημέρες έμειναν για την έναρξη της φετινής Euroleague με την αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο "TEKEKOM CENTER Athens" (30/9, 21:15) και ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers.

Μετά το παιχνίδι στην Μελβούρνη και τη νίκη απέναντι στην Παρτίζαν με 91-82 ύστερα από εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Κέντρικ Ναν να κάνουν την διαφορά, το σκηνικό μεταφέρθηκε στο Σίδνεϊ όπου στην χωρητικότητας 20.000 θέσεων "Qudos Bank Arena" οι "πράσινοι" θα δώσουν το δεύτερο δυνατό τεστ απέναντι στην αυστραλιανή ομάδα του NBL.

Φυσικά ο Εργκίν Άταμαν δεν υπολογίζει στους Τσέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ οι οποίοι έμειναν στην Αθήνα, ενώ σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Κώστας Σλούκας και ο Ρισόν Χολμς να αγωνιστεί κανονικά.

Στους Adelaide 36ers δεσπόζει η παρουσία του πρώην NBAer, Μόντρεζλ Χάρελ, ο οποίος έχει δίπλα του παίκτες όπως ο Μπράις Κότον ο οποίος έχει περάσει από τα παρκέ της Euroleague με την Αναντολού Εφές, όπως επίσης και ο Ζάιλαν Τσίταμ ο οποίος από τη πλευρά του έχει αγωνιστεί στην Μπάγερν Μονάχου τη σεζόν 2022-23.

Ουσιαστικά αυτή θα είναι η πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού AKTOR καθώς δεν έχει άλλο φιλικό έως και την έναρξη της σεζόν. Η αποστολή θα αναχωρήσει από το Σίδνεϊ το βράδυ της Τρίτης (23/9, 21:00 ώρα Αυστραλίας) σ' ένα ακόμα πολύ δύσκολο και κουραστικό ταξίδι.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 12:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ-1.