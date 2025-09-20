Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για το μέλλον του στην Εθνική, ενώ στάθηκε και στην επόμενη του μέρα στον Παναθηναϊκό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», κάνοντας και την προπόνηση του. Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στους Έλληνες απεσταλμένους και στάθηκε στην εμπειρία του από το ταξίδι, το μέλλον του στην Εθνική και το πως βλέπει την επόμενη δική του μέρα στον Παναθηναϊκό. Το Gazzetta είχε αποκαλύψει τις δεύτερες σκέψεις του Σλούκα για την απόσυρση από την Εθνική μετά την λήξη του μικρού τελικού.

Aναλυτικά όσα είπε ο Σλούκας

Για την εμπειρία από την Αυστραλία: «Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που έχω γίνει στην Αυστραλία. Πολύ σημαντικό που ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται εδώ και μπροούν όλοι οι Έλληνες να τον απολαύσουν. Πήραμε πολλή αγάπη. Σχετικά με το ματς αύριο, δεν είμαστε έτοιμοι. Πρώτη προπόνηση που κάναμε σήμερα όλοι μαζί, αλλά θα παίξουμε για τη νίκη».

Για το ξεκίνημα στη Εuroleague: «Δεν πρέπει να βάζουμε δικαιολογίες. Πρέπει να ξεκινήσουμε με δύο νίκες στην έδρα μας στη διοργάνωση».

Για την περσινή σεζόν: «Υπήρχε σίγουρα απογοήτευση ππου τελείωσε το πρωτάθλημα. Ήμασταν καλύτερη ομάδα αλλά δεν το δείξαμε στο γήπεδο. Οφείλουμε να έχουμε κοντή μνήμη. Έχουμε όνειρα. Η ομάδα είναι ακόμα καλύτερη από πέρυσι, οπότε πρρέπει να χτίσουμε το μέλλον μας για μια επιτυχημένη σεζόν».

Για το Final Four στην Αθήνα: «Πίεση πάντα υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Και τα προηγούμενα χρόνια, η πρώτη μέρα ήταν στόχος το Final Four και ειδικά τώρα που βρίσκεται στην Αθήνα. Να δείξουμε στο γήπεδο ότι αξίζουμε μια θέση για το Final Four».

Για το μετάλλιο με την Εθνική ομάδα και το αν δίνει ένα έξτρα boost: «Η Εθνική έχει τελείωσει τώρα και είναι ένα κεφάλαιο επιτυχημένο. Τώρα επικεντρωνόμαστε στον Παναθηναϊκό και πρέπει να είναι πετυχημενη η σεζόν. Για τη δεύτερη σεζόν αποτυχίας, δεν χωράει τέτοια σε έναν σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό με τέτοιο κοσμο».

Για το μέλλον του στην Εθνική: «Δεν θέλω να απαντήσω. Το χαμόγελο μου είναι απάντηση. Πρέπει να ξέρεις πότε η ιστορία τελειώνει. Θα δούμε».

Για το που κλειδώνει το μυαλό του από εδώ και πέρα: «Κλειδώνει σε μια πετυχημένη σεζόν με τον Παναθηναϊκό, η οποία σημαίνει κυνήγι των τριών τίτλων. Οι στόχοι που μπαίνουν πρώτο είναι το καλό πλασάρισμα στην κανονική περίοδο για να βρεθούμε στο Final Four και το πρωτάθλημα».

Για το αν θα παίξει ρόλο το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος με την απόφαση του αν θα συνεχίσει έναν χρόνο ή περισσότερο την καριέρα του.«Περισσότερο όχι, Για ένα χρόνο θα το σκεφτώ. Θα συζητήσω με τον πρόεδρο, με τον Δημήτρη (σ.σ τον Κοντό) και όλους του ανθρώπους. Το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζεις πότε πρέπει να τελειώσεις».

Για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού: «Το στοίχημα είναι πως θα δέσει η χημεία της ομάδας. Όσους ταλαντούχους παίκτες και αν έχεις, έχουμε δει άπειρες αποτυχίες ομάδων. Να δουλέψουμε, να μπει το εγώ κάτω από το εμείς. Σημαντικότερη η επιτυχία της ομάδας και όχι οι ατομικές διακρίσεις